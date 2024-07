Tom Cruise aún quiere rodar la secuela de Al filo del mañana

MADRID, 13 Jul. (CulturaOcio) -

Hace 10 años se estrenó Al filo del mañana, película de acción dirigida por Doug Liman y protagonizada por Tom Cruise y Emily Blunt. A pesar del tiempo transcurrido, la posible secuela, que ya se anunció en su momento, no está del todo muerta y tanto el director como los actores han expresado su interés en sacar adelante el proyecto.

"Seguimos hablando de ella", ha desvelado el director en declaraciones a Empire, refiriéndose a cómo Cruise y él quieren una nueva entrega de Al filo del mañana. "Amamos ese mundo", ha confesado el cineasta, quien ha explicado además que recientemente volvía a ver la cinta de 2014 junto al actor de Misión Imposible. "Estaba como: ‘Wow, es una película muy buena’", recuerda.

Warner Bros. anunció una secuela de Al filo del mañana en 2019 pero desde entonces poco más se ha sabido de ella. El acuerdo que este año firmaba Cruise con la productora para desarrollar "una mezcla de producciones originales y franquicias", según recogía Variety, volvía a dar esperanzas de que se retomase el proyecto.

Desde luego si la segunda entrega de la cinta de Liman no es todavía una realidad no se debe a falta de ganas por parte del cineasta y los protagonistas. Y es que Blunt también ha confesado estar ilusionada con la idea en numerosas ocasiones e incluso ha mencionado un primer guion del que tenía conocimiento.

"Era un guión increíble, pero creo que sólo habría funcionado si lo hubiéramos rodado hace ocho años. No digo que seamos tan viejos, pero hay que tener en cuenta que han pasado 10 años", comentaba el pasado diciembre en el podcast de Variety Awards Circuit.

Por otro lado, Al filo del mañana tuvo una recepción modesta, recaudando apenas 370 millones de dólares en taquilla a nivel mundial y Liman admitía ante Empire que no tenía la suerte de "tener películas con grandes fines de semana de estreno". "Lo que he llegado a entender es que hago películas a largo plazo. Soy un tipo egoísta, me gustaría recibir elogios ahora. Pero también reconozco que, si me dieran a elegir, elegiría hacer películas que la gente siga viendo dentro de 50 años", reflexiona.

Al filo del mañana está basada en la novela de Hiroshi Sakurazaka titulada All You Need Is Kill. Ambientada en un futuro no muy lejano, en el que una raza de extraterrestres a la que ningún ejercito mundial es capaz de parar ataca el planeta Tierra, el filme sigue los pasos del Comandante William Cage (Cruise) un oficial que, sin haber participado nunca en combate, es destinado a una misión poco menos que suicida.

Los aliens acaban con su vida a los pocos minutos, pero en lugar de morir Cage se encuentra atrapado en un bucle temporal, repitiendo el mísmo día de su misión obligado a luchar y morir una y otra vez. Pero con cada batalla, Cage llega a ser más habilidoso en la lucha contra los adversarios junto con Rita Vrataski (Blunt), guerrera de las Fuerzas Especiales. Y, a medida que Cage y Rita combaten contra los alienígenas, cada encuentro repetido les lleva más cerca de poder batir al enemigo.