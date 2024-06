El regalo que Tom Cruise envía a Dakota Fanning todos los años

MADRID, 7 Jun. (CulturaOcio) -

Dakota Fanning y Tom Cruise coincidieron en 2005 durante el rodaje de La guerra de los mundos. La actriz reveló hace ya unos meses que quien encarnaba a su padre en la cinta de Steven Spielberg no solo le hizo un regalo de cumpleaños muy especial por aquel entonces, sino que 20 años después, sigue acordándose de la fecha y enviándole un presente. Ahora, la intérprete ha confirmado cuál es ese regalo que recibe anualmente.

"Siempre me envía zapatos", ha desvelado Fanning en The Kelly Clarkson Show. "Me encantaban los zapatos cuando era pequeña, y empecé a poder calzarme zapatos de adulto muy pequeños cuando estaba en la gira de prensa de La guerra de los mundos, así que me entusiasmaron. Así que, desde ese cumpleaños, siempre me envía zapatos", explicaba.

Aunque, como apuntaba Clarkson, la actriz debe contar ahora con una "enorme colección de zapatos" regalados por el actor, dicha tradición no empezó hasta el segundo cumpleaños, ya que el primer regalo de Cruise a Fanning fue un teléfono móvil. "Era un Motorola Razr... No tenía a nadie a quien llamar, pero tenía muchas ganas de un Razr. Debía de hablar mucho de él porque me lo regaló. Es un gran recuerdo", rememoraba la intérprete, apuntando que, por aquel entonces, con 11 años, no tenía a nadie a quien llamar.

Fanning no es la única que recibe regalos de Cruise, conocido entre sus colegas de profesión por su enorme carisma, su gratitud y sus buenas maneras. De hecho, son famosos los pasteles de chocolate y coco que manda a sus conocidos por Navidad.

Kirsten Dunst, que también coincidió con Cruise siendo una niña, sigue recibiendo el pastel aun 30 años después de Entrevista con el vampiro. La actriz confesó recientemente a Entertainment Tonight que, en realidad, en su casa reciben no uno, sino dos pasteles, ya que su marido, Jesse Plemons, también trabajó junto al actor.

Hayley Atwell, la coprotagonista de la última entrega de Misión Imposible, dijo que ella va ya por su cuarto pastel de coco navideño de Cruise después de trabajar con él durante tres años y medio y reveló que también le regaló una jarra para filtrar el agua con la que está absolutamente encantada.