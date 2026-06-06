Shrek 5 no será el final: Mike Myers adelanta "dos películas más" - CONTACTO

MADRID, 6 Jun. (CulturaOcio) -

Shrek 5 llegará a los cines el 30 de junio de 2027 y, a más de un año de su estreno, ya comienzan a surgir las noticias sobre el futuro de la franquicia. Coincidiendo con el 25 aniversario del estreno de la primera entrega de la saga, que vuelve a los cines, Mike Myers habría adelantado que el universo del icónico ogro seguirá expandiéndose más allá de la quinta película.

Según recoge CBR, durante un episodio del podcast Fly on the Wall, Dana Carvey reveló que Myers, quien pone voz en versión orginal a Shrek, le insinuó que habrá "dos películas más" después de la quinta entrega. Aunque DreamWorks todavía no ha confirmado oficialmente estos dos filmes, todo parece apuntar a que la próxima entrega no será el final de la saga.

En cualquier caso, las palabras de Myers no significan necesariamente que Shrek 7 esté ya en marcha. El estudio también prepara nuevos spin offs centrados en otros personajes importantes de la saga. Entre ellos destaca una película sobre Asno, el popular compañero del ogro al que pone voz Eddie Murphy en la versión original.

Este spin-off, todavía sin título oficial, tiene previsto su estreno en 2028 y seguirá las aventuras de Asno junto a Dragona y sus hijos híbridos, los conocidos como "dronkeys". Todo apunta a que este proyecto sería una de las dos películas mencionadas por Myers, aunque eso no descarta que DreamWorks termine dando luz verde a una hipotética séptima entrega. Si bien la película aún no se ha anunciado oficialmente, parece una posibilidad muy real si Shrek 5 y 6 tienen éxito en taquilla.

https://youtu.be/RJZf6UJJMik?si=52yu9iryDUziXULe

DREAMWORKS REACTIVARÁ UNA DE SUS FRANQUICIAS MÁS EXITOSAS

Desde su estreno en 2001, la cinta producida por DreamWorks se ha consolidado como un título icónico y atemporal, conquistando a generaciones de espectadores con su humor irreverente, personajes inolvidables y gran corazón.

Shrek recaudó más de 484 millones de dólares en todo el mundo e hizo historia al inaugurar la categoría de mejor película de animación en los Premios Oscar, alzándose con la estatuilla en la 74.ª edición celebrada en 2002.

La franquicia principal permanece prácticamente inactiva desde el estreno de Shrek, felices para siempre en 2010. Más allá de los spin-offs centrados en el popular felino -El Gato con Botas (2011) y El Gato con Botas: El último deseo (2022), esta última nominada al Oscar-, el universo de Shrek no ha vuelto a los cines en más de una década. Por ello, el esperado regreso del personaje de Myers se perfila como una de las grandes apuestas de DreamWorks para los próximos años.

Las cuatro primeras películas han recaudado casi 3.000 millones de dólares a nivel mundial, cifra que supera los 4.000 millones incluyendo las dos entregas del spin-off protagonizado por El gato con botas. Además, la franquicia han dado lugar a un musical de Broadway que obtuvo ocho nominaciones a los premios Tony, populares eventos y atracciones en los parques temáticos.