Meryl Streep rechazó El diablo viste de Prada para duplicar su salario: "Me necesitaban"

Meryl Streep rechazó inicialmente El diablo viste de Prada para duplicar su salario: "Me necesitaban" - FOX

MADRID, 30 Abr. (CulturaOcio) -

Veinte años atrás se estrenó El diablo viste de Prada, convirtiéndose en todo un éxito, tal y como ya había previsto Meryl Streep. Y es que, según ha revelado ahora la ganadora de tres premios Oscar, cuando leyó el guion de la cinta original y vio su potencial, duplicó sus pretensiones salariales, rechazando la primera oferta que le hicieron para encarnar a Miranda.

"Leí el guion [de la película original], y me pareció genial. Me llamaron y me hicieron una oferta, y yo les dije: 'No, no voy a hacerlo'", relató la actriz en una entrevista concedida a Today. "Sabía que iba a ser un éxito y quería ver si, si duplicaba mi petición... Y ellos aceptaron enseguida y dijeron: 'Claro'", explicó.

"Pensé: 'Tengo entre 50 y 60 [años]; ¡me ha costado todo este tiempo darme cuenta de que podía hacerlo!' Sentí que me necesitaban. Estaba lista para retirarme. Esa fue una lección", recordó la intérprete que da vida a la ya icónica Miranda Priestly.

La cinta acabó recaudando 326 millones de dólares en taquilla y Streep recibió una nominación al Oscar por su papel en ella, además de hacerse con un Globo de Oro.

¿CÓMO SURGIÓ EL DIABLO VISTE DE PRADA 2?

Si bien las conversaciones sobre una posible secuela de El diablo viste de Prada comenzaron en 2009, no ha sido hasta este 2026 que la continuación de la mítica cinta ha visto la luz. "Todos esperamos hasta que se nos ocurrió esa buena idea", adujo Streep, mientras que Emily Blunt añadió que también "era necesario" que volvieran los cuatro, refiriéndose a Streep, Anne Hathaway, Stanley Tucci y ella misma.

Aunque surgieron "muchas ideas" a lo largo de los años, Streep señaló que "es casi como si el mundo tuviera que cambiar de esa manera para que Aline [Brosh McKenna] encontrara una nueva idea que tuviera sentido". "Estas personas tuvieron que enfrentarse a lo que está pasando en el mundo del periodismo, la edición y la política. Todo ha dado un giro radical. Y eso es genial, que hubiera una historia detrás de todo ello", indicó.

Así, Tucci expuso que la nueva película refleja cómo "la IA y la tecnología han cambiado, no solo lo físico, sino el periodismo en sí mismo". "Todos, en sus vidas, han tenido que adaptarse a la nueva realidad y averiguar cómo sobrevivir, cómo mantener intactos sus escrúpulos, cómo mantener viva y despierta su conciencia", añadió Streep.

Para Hathaway, la guionista "dio con la clave y encontró una razón por la que deberíamos ir más allá de la simple nostalgia, más allá de limitarnos a dar a la gente lo que quiere". "Descubrió algo nuevo y más cosas que contar con estos personajes, así que sentí que eso me quitaba mucha presión. A partir de ahí, solo fue cuestión de volver a lo que hacemos siempre", expuso.

LA EVOLUCIÓN DE ANDY, MIRANDA Y EMILY

La actriz que da vida a Andy Sachs apuntó que el guion de la secuela le convenció enseguida. En él, de su personaje se dice que "veinte años no han logrado empañar ni su corazón ni su inteligencia". Hablando sobre la evolución de Andy con la guionista y el director David Frankel, ambos le adelantaron que se mostraría menos ingenua que en la primera película, pero no por ello sería una cínica, algo que valoraba especialmente la intérprete.

En cuanto a la decisión del personaje de dejar Runway al final de la primera cinta, la actriz explicó que "sabía que era la decisión correcta para ella" y profundizó en sus consecuencias. "No ha sido fácil. No le ha reportado el éxito material que quizá tengan otras personas de su edad. Pero se lo ha pasado genial siendo ella misma, y ahora busca algo más. Creo que busca algo de estabilidad", señaló.

Por su parte, Streep afirmó que, en la secuela, "Miranda está más desorientada" mientras que Blunt expuso que su personaje no se había suavizado y que disfrutó encarnando a alguien "que se encuentra en un estado constante de indignación". "Creo que está completamente loca, sin duda. Pero la encuentro encantadora y divertida. Creo que ahora está aún más loca porque tiene poder", opinó.