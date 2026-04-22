Sydney Sweeney, borrada de El diablo viste de Prada 2: ¿Por qué eliminaron su cameo?

Sydney Sweeney, borrada de El diablo viste de Prada 2 - CONTACTO

MADRID, 22 Abr. (CulturaOcio) -

La secuela de El diablo viste de Prada llegará a los cines el 30 de abril, con Meryl Streep y Anne Hathaway retomando sus respectivos roles de Miranda Priestley y Andy Sachs. Además, Sydney Sweeney, la estrella de Euphoria, llegó a filmar una escena para la cinta. Sin embargo, su cameo terminó siendo eliminado, pero... ¿por qué?

Según han explicado fuentes cercanas a la producción a Entertaiment Weekly, la razón para descartar el cameo de Sweeney de El diablo viste de Prada 2 responde a una "decisión creativa".

La información destaca que, aunque fue una elección difícil y todo el equipo agradeció el trabajo de la actriz, su escena no encajaba con el desarrollo ni con el ritmo del resto de la secuencia. No obstante, hasta el momento, ni Sweeney ni sus representantes se han pronunciado al respecto.

SWEENEY SE INTERPRETABA A SÍ MISMA

El tráiler ya mostraba a Priestly aún al frente de la revista Runway, acercándose a la jubilación y batallando con todas las dificultades para sacar adelante la revista, que ahora se encuentra en horas bajas.

La aparición de Sweeney, cuya participación comenzó a rumorearse en 2025 tras ser captada por las cámaras cuando se dirigía al set de rodaje, iba a tener lugar cuando Andy, Miranda y Nigel (Stanley Tucci) llegan a las oficinas de Dior para pedir ayuda a Emily Charlton en un intento de salvar la revista de moda de un posible colapso, provocado por un escándalo y un entorno mediático inestable.

En esa escena, Sweeney aparecía interpretándose a sí misma en un fragmento de aproximadamente tres minutos. Por otro lado, la estrella de Euphoria se encuentra en medio de la controversia a raíz de las escenas de sexo que protagoniza su personaje Cassie Howard en el segundo episodio de la temporada 3. Estas secuencias según consideran muchos seguidores, traspasan la línea de lo permisible.

Asimismo, aunque la escena de Sweeney haya sido descartada del montaje final de El diablo viste de Prada 2, quien también tiene un cameo en la película es Lady Gaga. Además, la cantante y también actriz grabó 'Runway' el tema principal de la banda sonora de la película junto a la rapera Doechii.

Dirigida nuevamente por David Frankel, El diablo viste de Prada 2 también cuenta en su reparto con Tracie Thoms y Tibor Feldman, retomando sus papeles del primer filme, mientras que Kenneth Branagh toma el testigo de Adrian Grenier como Nate. Simone Ashley, Justin Theroux, Lucy Liu, Patrick Brammall, Caleb Hearon, Helen J. Shen, Pauline Chalamet, B.J. Novak y Conrad Ricamora completan el elenco.