Una gran estrella del cine y las series estuvo a punto de ser Arhtur Fleck en Joker 2

MADRID, 12 Oct. (CulturaOcio) -

La secuela de Joker, con Joaquín Phoenix retomando su papel protagonista y el debut de Lady Gaga como Harley Quinn, ya está en los cines. Su director, Todd Phillips, ha revelado que estuvo a punto de incluir escenas del telefilme ficticio centrado en la figura de Arthur Fleck y basado en los dramáticos sucesos de la anterior entrega.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Estrenada en 2019, la primera y oscarizada entrega de Joker mostró a Fleck asesinando en vivo y en directo de un disparo al presentador Murray Franklin (Robert De Niro) en su late show. Fue el último de los seis asesinatos (incluyendo el de su madre que nadie conoce) que perpetró en su descenso total a la locura. En un momento dado de Folie à Deux se explica que sus cruentas acciones, las cuales conmocionaron a Gotham, sirvieron como base para un telefilme que se estrenó estando él ya encerrado en Arkham a la espera de juicio.

Harleen le confiesa a Arthur que la película le encanta y que, en su fascinación por la figura de Joker, además la ha visto muchas veces... aunque la mayoría del público crea que es un asco. Se trata meramente de una mención, ya que en ningún momento se muestran imágenes de esta película dentro de la película basada en las acciones criminales de Fleck.

Pero Philips ha admitido en una entrevista con IGN que estuvo a punto de filmar un tráiler de este telefilme sobre Joker para incluirlo en la secuela. Además, su idea era que Justin Theroux (The Leftovers, Beetlejuice 2) iba a ser quien interpretase a Fleck.

"Hablé con Justin sobre ello. Íbamos a filmar el tráiler en un momento dado pero nos quedamos sin tiempo. Sí, 'Ethan Chase', el actor del primer filme", respondió el director de la saga Resacón en Las Vegas, aludiendo al personaje que aparece junto a Murray Franklin en su late show e interpretado por Theroux en la cinta de 2019.

¿Y EL PELO VERDE?

Por otra parte, Phillips también expuso que la razón de no darle al personaje de Phoenix el característico cabello verde que luce en los cómics se resume en una cuestión "práctica". "A Joaquín y a mí nos gustaba cómo se veía con un traje normal, solo con el maquillaje y no con su pelo", admitió.

"Puedes buscarlo, pero lo creas o no, las personas pueden representarse a sí mismas. Ya ha sucedido. Es algo famoso. Ted Bundy terminó representándose él mismo. Se hizo. Arthur pensaba que sería algo estupendo, pero no podía teñirse el pelo porque en la cárcel no se lo permitían", zanjó el director.

Dirigida por Phillips y coescrita junto a Scott Silver, además de Phoenix y Gaga, Joker: Folie à Deux también cuenta en su reparto con Brendan Gleeson (Mr. Mercedes), Catherine Keener (El proyecto Adam), Zazie Beetz (Deadpool 2), Steve Coogan (Viaje a Grecia) y Harry Lawtey (Industry), entre otros.