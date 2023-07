Roban la mítica estatua de Bitelchús en el rodaje de la secuela de Tim Burton

MADRID, 24 Jul. (CulturaOcio) -

El rodaje de la secuela de Bitelchús ya está en marcha. Parte de la grabación se está desarrollando en East Corinth (Vermont, Estados Unidos), donde ha tenido lugar el robo de una icónica estatua que ya apareció en la primera entrega.

Tal como ha revelado la policía del estado de Vermont, del set de la secuela han desaparecido la mencionada estatua y un poste de luz con una decoración de calabaza. "Hemos intentado decir el nombre de esta estatua robada tres veces, pero no ha vuelto. Estamos investigando el robo de esta escultura de 68 kilos del set de Bitelchús 2 en East Corinth, junto con un poste de luz rematado con una decoración de calabaza. Llama al 802-748-3111 con cualquier información", tuitearon las autoridades.

We tried saying the name of this stolen statue three times, but it didn't come back! We're investigating the theft of this 150-pound sculpture from the "Beetlejuice 2" set in E. Corinth, along with a lamppost topped with a pumpkin decoration. Call 802-748-3111 with any info. pic.twitter.com/3NmKEml1AG