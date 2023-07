Nuevas imágenes en HD de Nicolas Cage Superman en The Flash

MADRID, 19 Jul. (CulturaOcio) -

Uno de los cameos más esperados y que mayor impacto causó en The Flash fue el de Nicolas Cage como Superman. Y ya han salido a la luz unas nuevas imágenes en alta definición que muestran cómo de imponente resulta esta versión del hombre de acero en la película protagonizada por Ezra Miller.

Cage estuvo a punto de interpretar en la década de los 90 al Último Hijo de Krypton en Superman Lives, un filme que iba a estar dirigido por Tim Burton. Sin embargo, la película, en la que el actor iba a dar vida a una versión muy diferente a lo anteriormente presentado en el cine y los cómics sobre el superhéroe, se desechó y no llegó a ver la luz.

Esto no impidió que Andy Muschietti recuperase 25 años más tarde a Cage y su Superman para protagonizar una de las apariciones estelares más sorprendentes, e incluso, surrealistas de The Flash. Y con la película ya disponible en varias plataformas digitales, Warner Bros. ha lanzado una serie de imágenes que ya circulan por Internet y muestran este apabullante cameo en CGI del actor luciendo en todo su esplendor como Kal-El.

En ellas puede verse a Cage enfundado en el mismo traje que usó durante las pruebas para Superman Lives de Tim Burton y luciendo la misma melena que entonces. Pero sin duda, lo que más poderosamente llama la atención en estas imágenes que tienen lugar en el tramo final de The Flash es el hecho de que gracias a su visión calorífica consigue derrotar a una descomunal criatura arácnida.

Para mí fué uno de los mejores momentos de #TheFlash.



El Superman de Nicolas Cage. pic.twitter.com/QdyV5S8z4g — Un DCinefilo 🍿 (@UnDCinefilo) July 17, 2023

La irrupción de Cage como el hombre de acero tiene lugar justo después de la escena en la que Barry Allen se enfrenta en la Fuerza de la Velocidad a Dark Flash. Es entonces cuando el feroz combate entre los velocistas provoca una brecha que termina engullendo al kryptoniano en el preciso instante en que empiezan a vislumbrarse algunas de las múltiples realidades alternativas que conforman el Multiverso DC.

Pese a la tibia taquilla recaudada por la película de Muschietti no son pocos a los que les gustaría ver en la gran pantalla una secuela de The Flash. Y aunque ya tiene incluso un guion escrito a cargo de David Leslie Johnson-McGoldrick, guionista de Aquaman, la cinta no ha recibido luz verde.