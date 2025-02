MADRID, 21 Feb. (CulturaOcio) -

Ya está en los cines The Monkey, la nueva película de Osgood Perkins tras el éxito de Longlegs, uno de los fenómenos del cine de terror del pasado año. Basada en un relato de Stephen King y producida por James Wan (The Conjuring, Saw) el filme sigue los atroces crímenes que tienen lugar en presencia de un macabro mono de juguete. Y dado el potencial de la cinta, muchos fans se hacen la misma pregunta: ¿Tiene The Monkey escena post-créditos?

Las escenas post-créditos se han convertido ya en una tradición en las grandes producciones, siendo un elemento verdaderamente fundamental en el cine de superhéroes. Las secuencias extra han cobrado especial relevancia en los lanzamientos de Marvel Studios, que suele incluir varias en sus películas y series. También, aunque con menos regularidad, estas escenas adicionales suelen ser habituales en las cintas basadas en personajes de DC Comics.

Pero además, las escenas post-créditos son una herramienta utilizada en filmes de otros muchos géneros y en variopintas franquicias como Star Wars, Fast and Furious, John Wick, Jurassic World, Matrix, Transformers, Cazafantasmas, Toy Story, Vaiana o Sonic. Y también las han usado franquicias precisamente de terror como Scream, Insidious o The Conjuring.

Las escenas de los créditos finales o post-créditos suelen tener dos finalidades. O bien atan los cabos sueltos de alguna trama o secuencia presentada anteriormente en la película... o bien sugieren que una secuela puede estar en camino. Ni lo uno ni lo otro ocurre duante los créditos de The Monkey, que no tiene escena post-créditos... aunque eso no significa que no haya una sorpresa final.

Hay que recorar que Osgood Perkins ya fue bastante creativo con los créditos finales de Longlegs, su anterior filme protagonizado por Nicolas Cage. Aunque no había una secuencia éxtra, los títulos de crédito iban de abajo hacia arriba, al contrario de lo que suele habitual, presumiblemente en un homenaje al "hombre de abajo", ya que el personaje de Cage en Longlegs es un adorador del diablo.

Así, y aunque tampoco hay una escena post-créditos en The Monkey, el filme sí que cuenta con un regalo para los fans más pacientes que se esperen en su butaca tras el desenlace del filme. Así, Perkins adjunta a los créditos finales una serie de fugaces escenas de su próxima película de terror, un thriller de asesinos en serie ambientado en una cabaña en el bosque titulado Keeper.

Junto con estas secuencias a modo de adelanto, junto título de la película también se incluye el eslogan "Un oscuro viaje de Osgood Perkins" y se avisa que la película, que estará protagonizada por Tatiana Maslany, que también aparece en The Monkey, llegará "pronto".