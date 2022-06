¿Hay escena post-créditos en Jurassic World Dominion?

MADRID, 9 Jun. (CulturaOcio) -

Jurassic World: Dominion ya está en los cines. La nueva entrega de la saga que inició Steven Spielberg allá por 1993 con Parque Jurásico cierra una era dentro de la franquicia reuniendo a los protagonistas de Jurassic World, Bryce Dallas Howard y Chris Pratt, con las estrellas de la cinta original, Sam Neill, Laura Dern y Jeff Goldblum. Una película que vuelve a estar dirigida por Colin Trevorrow y ante la que, teniendo en cuenta los precedentes más recientes de la saga, surge una gran pregunta: ¿Hay escenas post-créditos en Jurassic World Dominion?

Aunque son ya casi tradición en las películas y series de superhéroes (y casi religión en las producciones del Universo Marvel) las escenas post-créditos no son una herramienta exclusiva de los filmes basados en personajes de las grapas.

Estas secuencias extra ya se usan en filmes de otros muchos géneros (como las sagas Fast and Furious, The Conjuring, Toy Story, Matrix o recientemente Uncharted) e incluso algunas series de televisión como Westworld, Stranger Things, The Mandalorian y El libro de Boba Fett las ficciones de Star Wars.

Y en el caso de la saga jurásica hay que tener en cuenta que la anterior entrega, Jurassic World: El Reino Caído, sí contó con una escena post-créditos que mostraba cómo, tras los eventos relatados por el filme dirigido por Juan Antonio Bayona, los dinosaurios comenzaban a campar a sus anchas por diversos lugares de planeta.

Pero en el caso de Jurassic World: Dominion no existe esta escena extra ni durante ni al final de los títulos de crédito. Así que, tras sus casi dos horas y media de metraje, los espectadores más impacientes pueden abandonar su butaca sin temor a perderse nada que adelante el futuro de la saga que, tras este "capítulo final" está en el aire.