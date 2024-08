MADRID, 5 Ago. (CulturaOcio) -

Longlegs, el thriller de terror protagonizado por Nicolas Cage en uno de los papeles más singulares de su sinpar carrera, ya arrasa en cines. Esta historia sobre la caza de un retorcido asesino en serie, que también está protagonizada por Maika Monroe (It Follows, El Extraño) y Alicia Witt (Twin Peaks: The Return), se ha convertido en el fenómeno del género del año. Y tras su impactante y enigmático final no son pocos los que se hacen la misma pregunta... ¿tiene Longlegs escena post-créditos?

Las escenas post-créditos se han convertido ya en una tradición en las películas de superhéroes, especialmente, en las producciones de Marvel como Deadpool y Lobezno, y, con menos regularidad, también en las cintas basadas en personajes de DC Comics.

Pero además son una herramienta utilizada en filmes de otros muchos géneros y en otras franquicias como Star Wars, Fast and Furious, John Wick, Toy Story, Jurassic World, Matrix, Transformers, Cazafantasmas o incluso también en sagas de terror como Scream, Insidious o The Conjuring.

En el caso de la cinta escrita y dirigida por Oz Perkins la respuesta es negativa. Así, Longlegs no cuenta metraje extra ni durante después de sus créditos finales por lo que los espectadores más impacientes podrán abandonar la saga tras sus casi 100 minutos de metraje. Eso sí, esto no significa que los títulos finales no tengan algún tipo de significado.

Y es que en el caso de Longlegs un detalle sutil contiene un guiño muy inteligente a la trama de la película. Durante la película, Longlegs, el personaje de Nicolas Cage, hace referencia en más de una ocasión a su amigo, "El hombre de abajo". Una referencia a Satanás con la que juega los créditos finales de Longlegs, que en letras rojas sobre fondo negro, se muestran de abajo hacia arriba en lugar de la forma tradicional, de arriba hacia abajo.