¿Tiene The Creator Escena Post-Créditos? - DISNEY

MADRID, 29 Sep. (CulturaOcio) -

La humanidad y la IA se enfrentan en una guerra sin cuartel en The Creator, la nueva película de Gareth Edwards. El director de Rogue One: Una historia de Star Wars regresa a los cines con otra ambiciosa producción de ciencia ficción en la que crea un nuevo imaginario de gran potencia visual para presentar un futuro distópico... pero para nada descabellado. Una gran aventura cinematográfica ante la que muchos espectadores se hacen la misma pregunta: ¿Tiene The Creator escena post-créditos?

Aunque son ya tradición en las películas y series de superhéroes (y casi religión dentro del Universo Cinematográfico Marvel) las escenas post-créditos no son una herramienta exclusiva de las producciones que están basadas en personajes de las grapas.

Así, aunque las escenas post-créditos se hayan convertido ya en un clásico en las sagas de DC y, especialmente, en las de Marvel, en los últimos años también han estado presentes en filmes de otros muchos géneros y en otras franquicias como Star Wars, Toy Story, John Wick, Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones, sagas de terror como Insidious o Expediente Warren (The Conjuring) y también enfranquicias de ciencia ficción como Transformers, Jurassic World o Matrix.

Pero en el caso de The Creator, la respuesta es negativa. Edwards, que no ha incluido escena post-céditos en sus películas anteriores, ya ha asegurado en varias ocasiones que concibió la trama de su película como una historia única y cerrada, descartando así casi por completo una secuela o continuación, no incluye ningúna secuencia extra ni durante ni después de los títulos de crédito finales del filme.

Así, los espectadores más impacientes podrán abandonar su butaca tras las más de dos horas de metraje de The Creator sin necesidad de esperar ninguna sorpresa más allá del privilegio de escuchar la gran banda sonora del legendario Hans Zimmer.

The Creator está protagonizada por John David Washington, Gemma Chan, Ken Watanabe, Allison Janney y la joven debutante Madeleine Yuna Voyles. El filme traslada al público a un futuro no muy lejano el que la raza humana está en guerra contra las fuerzas de la inteligencia artificial. Allí, Joshua (Washington), un curtido ex agente de las fuerzas especiales, sufre por la desaparición de su esposa (Chan) y es reclutado para cazar y matar al Creador.

El Creador es el arquitecto de IA avanzada que ha desarrollado un arma misteriosa con el poder de poner fin a la guerra, e incluso a toda la humanidad. Joshua y su equipo de agentes de élite viajan a través de las líneas enemigas hasta el corazón oscuro del territorio ocupado por la IA. Una vez allí, descubren que el arma que acabará con el mundo y que les han ordenado destruir es una IA que ha adoptado la forma de una niña pequeña.