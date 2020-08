Hans Zimmer convierte el 'Ta-Dum' de Netflix en algo épico

MADRID, 14 Ago. (CulturaOcio) -

Netflix ha decidido reinventar el icónico 'Ta-Dum' que suena al inicio de sus producciones y que acompaña a la aparición de su logo en pantalla. El servicio de streaming buscaba algo más elaborado y grandilocuente para aquellas producciones que pasen por las salas de cine y ha encomendado esa labor a Hans Zimmer.

El ganador del Oscar a la mejor banda sonora por 'El rey león' es el encargado de reimaginar ese sonido y convertirlo en una sintonía más extendida que presidirá los estrenos en la gran pantalla de Netflix.

Recientemente, en un episodio del podcast Twenty Thousand Hertz, el vicepresidente del servicio en streaming, Tod Yellin, compartió cómo se gestó el famoso 'ta-dum' de Netflix. Compuesto por Lon Bender, ganador del Oscar al mejor montaje de sonido por 'Braveheart', el tono buscaba que al escucharlo se asociase la marca al entretenimiento, más que a la tecnología, en pos de ser similar al tono de HBO y huyendo de tonos similares a los de Apple o Microsoft.

Eso sí, inicialmente este tono iba a tener un toque humorístico, al introducir el balido de una cabra al final, una especie de guiño al león de MGM, pero al final se optó por quedarse solo con el 'ta-dum'.

Ante la irrupción de Netflix en el escenario cinematográfico, la compañía vio que este opening era demasiado corto en sus películas destinadas a cines, como los casos de 'Roma', 'El irlandés', 'Historia de un matrinonio' o 'Klaus'. Por ello, el servicio de streaming ha optado or crear un nuevo tema, más extenso, para sus filmes destinados a pasar por la gran pantalla.

Y así surgió la colaboración con Zimmer, uno de los compositores habituales de Christopher Nolan y con el que Netflix colaboró con la música de la aclamada 'The Crown'. El tema del compositor de bandas sonoras como 'El caballero oscuro', 'Gladiator', 'Origen', 'Piratas del Caribe' o 'Dunkerque' dura 16 segundos y es lo suficientemente épico para resaltar que se está ante un largometraje pensado para estrenarse en cines.

The Netflix "ta-dum" soundmark is one of the all time greats, but doesn't work as well in a theater because it's only 3 seconds long.



So Netflix commissioned Hans Zimmer to extend it for theaters and ... it's ... so ... good.pic.twitter.com/RGw26vCAGY