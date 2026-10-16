¿Tiene Street Fighter Escena Post-Créditos? - PARAMOUNT PICTURES

MADRID, 16 Oct. (CulturaOcio) -

Street Fighter, la nueva película basada en la mítica saga noventera de videojuegos, ya está en los cines. Chun-Li, Ryu, Ken, Guille, Honda y compañía regresan a la gran pantalla en esta nueva adaptación libre de complejos y repleta de brutales y descabelladas escenas de acción. Y tratándose de una franquicia tan popular, no son pocos los espectadores que se hacen la misma pregunta... ¿tiene Street Fighter escena post-créditos?

Las escenas post-créditos se han convertido ya en una tradición en las grandes producciones, siendo un elemento verdaderamente fundamental en el cine de superhéroes. Especialmente relevantes son en los lanzamientos de Marvel Studios, que suele incluir varias al final de casi todas sus películas y series, como se ha demostrado en sus últimos estrenos cinematográficos, como Spider-Man: Brand New Day e incluso en Vengadores: Endgame Encore, que incluyó nuevo metraje en estas secuencias extra.

También, aunque con menos regularidad, estas secuencias durante los créditos o tras los mismos han tenido su espacio tras los finales de cintas basadas en personajes de DC Comics, con el Superman de James Gunn como ejemplo paradigmático, que incluía dos tras su desenlace. Por contra, el último estreno de la franquicia, Supergirl, no contaba con ninguna sorpresa ni durante los créditos ni al final de los mismos.

Además, las escenas post-créditos son una herramienta utilizada en filmes de otros muchos géneros y en otras sagas como Fast and Furious, John Wick, Jurassic World, Matrix, Transformers, Cazafantasmas, Vaiana, Sonic o, precisamente, Toy Story. También cuentan con estas secuencias extra algunas de las franquicias de terror más populares como Scream, Insidious o Expediente Warren (The Conjuring).

STREET FIGHTER TIENE UNA ESCENA POST-CRÉDITOS

Y en el caso de la película de Kitao Sakurai la respuesta es afirmativa. Efectivamente y sí, Street Fighter tiene una escena tras los créditos y, sin entrar a destripar el contenido de la misma, merece la pena, ya que tiene importantes implicaciones para una posible secuela.

De hecho, algunas de las críticas que se achacan al desenlace de Street Fighter es que parece más preocupada por preparar el terreno para su posible continuación más que por cerrar la trama de esta primera entrega de manera redonda. En todo caso será el público quien dicte sentencia en taquilla y decida si la nueva Street Fighter cuenta con una secuela.