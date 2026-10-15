Primeras reacciones a Clayface: "Un espectáculo tremendamente sangriento" que comparan con La mosca o La sustancia - WARNER BROS.

MADRID, 15 Oct. (CulturaOcio) -

El próximo 23 de octubre llega a los cines Clayface, la primera película del universo DC de James Gunn y Peter Safran con una clasificación R (para mayores de 18 años). Las primeras reacciones de aquellos que ya han podido disfrutar del filme destacan los toques de terror y, si bien muchas son muy positivas, también las hay que la critican como una mala copia de cintas como La mosca o La sustancia.

"¡Clayface es increíble! Convierte la trágica historia de Matt Hagen en un espectáculo tremendamente sangriento", celebró Chris Killian, de ComicBook, en X, antes Twitter. "Hay algunos momentos de 'body horror' tan alocados y únicos que te harán retorcerte, pero lo que más me ha gustado es que también es un sincero homenaje a una época pasada de las clásicas películas de romance gótico", expresó.

CLAYFACE is incredible! It molds Matt Hagen’s tragic backstory into a wildly gory spectacle. There are some crazy unique body horror moments that’ll make you squirm, but what I loved most is it’s also a heartfelt throwback to a bygone era of classic gothic romance films. (1/2) pic.twitter.com/WrkuT2yzOs — Chris Killian (@chriskillian) October 14, 2026

Steve Weintraub, de Collider, también alabó la cinta, describiéndola como "una incorporación impresionante al Universo DC que no requiere ningún conocimiento previo sobre DC para disfrutarla", algo que otras reacciones, como la de Matías Lértora han destacado de igual forma.

"Es una película para mayores de 18 años y está repleta de escenas brutales que realmente me han sorprendido", reveló Weintraub, señalando que, durante la proyección, el público se quedó con la boca abierta en más de una ocasión.

Clayface was fantastic. An awesome addition to the DCU that doesn’t require any knowledge of DC to enjoy.



It’s a hard R and loaded with brutal scenes that really surprised me. Audience freaked out a few times during my screening to what was being depicted on screen.



Strong… pic.twitter.com/FcSmdPWZ0N — Steven Weintraub (@colliderfrosty) October 14, 2026

#Clayface viene a demostrar que DC STUDIOS va por todo y sin miedo, (aunque la película sea de miedo).

Gran Body horror que puede ser disfrutada por los amantes del género sin necesidad de saber nada del universo DC.

Los fans encontrarán algunos guiños (mínimos).

Gran película! pic.twitter.com/FH43s0vI4u — Matías Lértora (@mlertora) October 14, 2026

UNA "EMOCIONANTE INCORPORACIÓN" AL DCU

"Tiene ese toque de cómic, ¡pero esa teatralidad no le resta nada a lo BRUTAL que es! Oscura, violenta y con pocos momentos de ligereza que contrarresten lo desagradable de la historia, es una emocionante incorporación al Universo Cinematográfico de DC de Gunn", escribió un usuario, que también destacó cómo "Tom Rhys Harries aporta al personaje una mezcla equilibrada de encanto juvenil y amenaza silenciosa".

#Clayface has that comic book flair but that theatricality doesn’t diminish how BRUTAL it is! Dark, violent, with little levity to offset the nastiness, this is an exciting addition to Gunn’s DCU. Tom Rhys Harries brings equal boyish charm and quiet menace to the role. pic.twitter.com/dlBUKFORPL — Peter Gray (@ratedPDG) October 14, 2026

Entre aquellos que han elogiado la película, se encuentran algunos para los que ha resultado una grata sorpresa. "Una película de terror corporal totalmente desquiciada que tendrás que ver tapándote los ojos con los dedos, pero con un núcleo emocional muy conmovedor. Una obra cinematográfica tremendamente creativa. Mi proyecto favorito del Universo Cinematográfico de DC hasta ahora", reza una entusiasta publicación en redes sociales.

Clayface is my biggest surprise of the year. Completely unhinged body horror that you’ll have to watch through your fingers with an emotionally resonant core. Wildly creative filmmaking. My favorite DCU project so far @ClayfaceMovieDC @warnerbros pic.twitter.com/YjqckmkTl2 — Raiders of the Lost Podcast (@RaidersLostPod) October 14, 2026

Las reacciones de Clayface son positivas.



Lo más destacable es el horror detrás de la película y no escatimar con el género. Además de sentirse una película que profundiza de lleno en su propia historia de drama.



Puede ser una sorpresa para el DCU… pic.twitter.com/FugiY94fuE — Joaquin | Geek Room (@GeekRoomArg) October 14, 2026

CLAYFACE TAMBIÉN HA RECIBIDO CRÍTICAS NEGATIVAS

Cabe apuntar que no todas las reacciones a Clayface han sido positivas. "No sé en qué estaba pensando DC Studios", lamentó un usuario. "La vendieron como una película de 'body horror' profunda y trágica, pero me pareció una imitación barata de La mosca y La sustancia a la que le habían pegado una capa de DC", opinó.

I don’t know what DC Studios was thinking. They sold this as a deep, tragic "body horror" movie, but it just felt like a cheap knockoff of The Fly and The Substance with a DC skin slapped on it.#Clayface ⭐⭐ pic.twitter.com/E5zqFksrnt — ໊ (@random_stuff_x_) October 14, 2026

"Clayface es una porquería de película de terror, perezosa y que pretende ser seria. Una aburrida historia de antihéroes que intenta desesperadamente parecerse a La sustancia", indicó otra cuenta. "Tom Rhys Harries se esfuerza mucho, pero la acción efectista para mayores de 18 años y el gore barato que busca solo causar impacto hacen que sea una auténtica tortura", añadió.