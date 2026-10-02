Confirmada la serie de Fast and Furious, que ampliará el universo de la saga - UNIVERSAL PICTURES

MADRID, 2 Oct. (CulturaOcio) -

A la espera de que Fast Forever arranque su rodaje, la serie basada en el universo de Fast and Furious ha dado un gran paso adelante. Se trata de un proyecto que Vin Diesel ya anunció hace meses, pero que ahora está más cerca que nunca de hacerse realidad.

Según informa Deadline, la plataforma de streaming de NBC Universal Peacock ha dado luz verde a una serie de Fast and Furious, cuyo estreno está previsto para 2028. El pasado mayo, durante el Upfront de NBC Universal, Diesel ya anunció que estaba en marcha una serie en imagen real que ampliaría el universo de la saga, pero hasta ahora no había vuelto a saberse nada más acerca del proyecto.

"Como todos sabéis, estas películas son muy importantes para nosotros, pero durante la última década nos hemos dado cuenta de que los fans querían más, querían que ampliáramos los personajes clásicos y sus historias. Y durante la última década, nuestro deseo ha sido dar el salto al mundo de la televisión", anunció entonces Diesel, en declaraciones recogidas por Deadline.

La ficción contará con Mike Daniels (Hijos de la anarquía) y Wolfe Coleman (9-1-1: Lone Star) como showrunners y guionistas, que ya trabajaron juntos en la serie Shades of Blue. Diesel ejercerá como productor ejecutivo junto a Sam Vincent, Neal H. Moritz y Pavun Shetty, Jeff Kirschenbaum y Chris Morgan.

Aunque esta será la primera serie de Fast and Furious en imagen real, cabe recordar que la franquicia ya llegó a la pequeña pantalla con una serie de animación, Fast and Furious: Espías a todo gas, que se estrenó en 2019 en Netflix y contó con 52 episodios.

¿CUÁNDO COMENZARÁ EL RODAJE DE FAST FOREVER?

Fast Forever pondrá el broche final a la millonaria franquicia automovilística que, desde el estreno de la primera película de Fast and Furious hace 25 años, acumula más de 7.000 millones de dólares de recaudación. Con su estreno previsto para el 17 de marzo de 2028, y tras sufrir numerosos retrasos, el filme aún está a la espera de entrar en fase de producción.

Según adelantó Diesel, se prevé que Fast Forever comience su filmación a finales de este año. "Empezaremos a rodar en diciembre, si consigo cumplir con lo que me ha pedido el estudio", expresó el actor en declaraciones a Variety.

Por el momento, se desconocen los detalles de la trama del filme que, además de con Diesel, contará en su reparto con Michelle Rodríguez retomando su papel de Letty y con el futbolista Cristiano Ronaldo. Se espera que Jason Statham y Dwayne Johnson, quienes protagonizaron el spin-off de Fast and Furious: Hobbs and Shaw, también retomen sus papeles.