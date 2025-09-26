¿Tiene Strangers: Capítulo 2 escena post-créditos?

MADRID, 26 Sep. (CulturaOcio) -

Strangers: Capítulo 2, la esperada secuela de la saga de terror, ya está en los cines. Renny Harlin vuelve a dirigir esta nueva entrega que aterriza en las salas en un momento en el que el género experimenta un gran momento con éxitos recientes de taquilla como Expediente Warren 4, Weapons o Pecadores. Y ante el estreno, muchos fans se hacen la misma pregunta: ¿Tiene escena post-créditos Strangers: Capítulo 2?

Las escenas post-créditos se han convertido ya en una tradición en las grandes producciones, siendo un elemento verdaderamente fundamental en el cine de superhéroes. Especialmente relevantes son en los lanzamientos de Marvel Studios, que suele incluir varias al final de casi todas sus películas y series, como se ha demostrado en títulos recientes como Los 4 Fantásticos. También, aunque con menos regularidad, estas secuencias extra han tenido su espacio tras los finales de cintas basadas en personajes de DC Comics, con el Superman de James Gunn como último ejemplo.

Pero además, las escenas post-créditos son una herramienta utilizada en filmes de otros muchos géneros y en otras franquicias como Star Wars, Fast and Furious, John Wick, Jurassic World, Matrix, Transformers, Cazafantasmas... Sagas de animación, como Toy Story o más recientemente Vaiana o Sonic, las han usado, así como también han usado estas secuencias extra algunas de las franquicias de terror más populares como Scream, Insidious o Expediente Warren (The Conjuring).

Y en el caso de Strangers: Capítulo 2 la respuesta es afirmativa ya que el filme sí que escena post-créditos. Así, y sin entrar en spoilers sobre qué se muestra en este metraje adicional, baste decir que esta secuencia extra se encuentra en mitad de los créditos y adelanta lo que será la nueva entrega de la trilogía Strangers.

"Maya (Madelaine Petsch) y Ryan (Froy Gutierrez) vivieron una auténtica pesadilla en la primera entrega de la trilogía. Lo que debía ser un viaje romántico en pareja, se acabó convirtiendo en el juego cruel y enfermizo de tres enmascarados dispuestos a hacer cualquier cosa para su entretenimiento. Pero Maya sobrevivió... y su pesadilla aún no ha terminado. Los tres extraños han vuelto para acabar lo que empezaron", reza la sinopsis oficial del filme.