MADRID, 7 Nov. (CulturaOcio) -

La franquicia Depredador vuelve a la gran pantalla con el estreno en cines de Predator: Badlands. Tras cosechar halagos de crítia y público con Prey, el anterior filme de imagen real de la saga que vio la luz en Disney+, Dan Trachtenberg (Cloverfield Lane) dirige esta nueva entrega que cuenta con Elle Fanning como gran estrella. Y tratándose de una franquicia tan mítica como la que arrancó con Arnold Arnold Schwarzenegger hace ya casi 40 años, muchos se hacen la misma pregunta: ¿Tiene Predator: Badlands escena post-créditos?

Las escenas post-créditos se han convertido ya en una tradición en las grandes producciones, siendo un elemento verdaderamente fundamental en el cine de superhéroes. Especialmente relevantes son en los lanzamientos de Marvel Studios, que suele incluir varias al final de casi todas sus películas y series, como se ha demostrado en títulos recientes como Los 4 Fantásticos. También, aunque con menos regularidad, estas secuencias extra han tenido su espacio tras los finales de cintas basadas en personajes de DC Comics, con el Superman de James Gunn como último ejemplo.

Pero además, las escenas post-créditos son una herramienta utilizada en filmes de otros muchos géneros y en otras franquicias como Star Wars, Fast and Furious, John Wick, Toy Story, Jurassic World, Matrix, Transformers, Cazafantasmas, Vaiana, Sonic o TRON. También cuentan con estas secuencias extra algunas de las franquicias de terror más populares como Scream, Insidious o Expediente Warren (The Conjuring).

Y en el caso de la película dirigida por Dan Trachtenberg la respuesta es negativa. Predator: Badlands no tiene escena adicional ni durante ni después de los créditos finales. Tras los más de 100 minutos de metraje del filme, el público no necesita quedarse en su butaca durante los créditos pues la nueva cinta de la saga Depredador no cuenta con material extra las el desenlace de la película.

En todo caso, la ausencia de una escena post-créditos que no adelante una futura nueva entrega no impide que la franquicia basada en la novela de Joe Hill siga adelante. De hecho, la anterior entrega de Depredador, la cinta de animación Predator: Asesino de Asesinos, sí incluía una secuencia extra justo antes del arranque de los créditos finales que revelaba que los guerreros que lucharon y sobrevivieron a su encuentro con los cazadores Yautja, se encuentran criogenizados y en poder de los depredadores. Y entre ellos estaba Naru, la protagonista de Prey.

Pero eso no fue todo. Y es que, para disparar aún más las especulaciones sobre el futuro de la saga, y conectar todas sus entregas, la película de animación añadió una segunda escena post-créditos que confirmaba que también se encuentran congelados otros supervivientes de anteriores largometrajes de la franquicia: el veterano de la guerra de Vietnam Dutch, personaje principal del filme original estrenado en 1987 y protagonizado por Arnold Schwarzenegger, o el agente Mike Harrigan, el personaje de Danny Glover en Depredador 2.