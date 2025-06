Así conecta Predator: Asesino de asesinos todas las películas de Depredador

MADRID, 11 Jun. (CulturaOcio) -

Ya está disponible en Disney+ Predator: Asesino de asesinos, cinta de animación dirigida por Dan Trachtenberg que narra una nueva historia centrada en la temible especie alienígena aficionada a la caza... y que además incluye un detalle clave para conectar todas las películas de la franquicia.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En el filme, tres feroces guerreros de la historia de la humanidad, consiguen, cada uno en su tiempo, vencer a un depredador, solo para ser capturados y llevados a otro planeta, donde los alienígenas los mantienen congelados hasta que deben participar en una mortal competición.

Al final de la película, uno de los personajes, Ursa, se sacrifica para garantizar la huida de sus compañeros y la cinta muestra cómo vuelve a ser criogenizada. De hecho, la guerrera es conducida a una sala repleta de criaturas de toda la galaxia atrapadas por los depredadores y, entre ellas, se puede distinguir a Naru.

Encarnada por Amber Midthunder, Naru era el personaje principal de Predator: La presa, otro filme dirigido por Trachtenberg. Su presencia en el planeta de depredadores apunta a que ese es el destino que espera a todo ser capaz de matar a uno de estos asesinos.

Esta teoría hace pensar entonces, que también se encuentran congelados en ese planeta otros supervivientes de anteriores películas de la franquicia, como el veterano de la guerra de Vietnam Dutch (personaje principal del filme original estrenado en 1987 y protagonizado por Arnold Schwarzenegger) o el personaje de Danny Glover en Depredador 2.

No se sabe si la existencia de esta gran competición entre campeones jugará o no un papel en futuras entregas de la franquicia, si bien sin duda puede proyectar cierta sombra sobre cualquier final relativamente feliz (a partir de ahora, cada vez que un humano derrote a un depredador, los fans se preguntarán si no acabará quizá criogenizado en otro planeta).

También dirigida por Trachtenberg, la octava entrega de imagen real de la icónica saga cinematográfica, titulada Predator: Badlands, llegará a las salas el próximo 7 de noviembre. La cinta está protagonizada por Elle Fanning en el papel de Thia, un personaje sintético perteneciente a Industrias Weyland, la corporación de la saga Alien y Dimitrius Schuster-Koloamatangi como el depredador Dek.