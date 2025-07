El director de Jurassic World: El renacer confirma la teoría sobre el dinosaurio más aterrador de la película

MADRID, 11 Jul. (CulturaOcio) -

Jurassic World: El renacer, la nueva entrega de la jurásica franquicia, ya está en las salas. Gareth Edwards, su director, ha confirmado la teoría de los fans acerca del diseño que inspiró al Distortus Rex en la película protagonizada por Scarlett Johansson.

Edwards confesó a ScreenRant que, efectivamente, el D-Rex basa su aterrador y atroz diseño en el rancor de Star Wars y el xenomorfo creado por H. R. Giger para Alien, además de, como cabría esperar, en el T-Rex. "Después los animadores empezaron a trabajar", explicó Edwards, refiriéndose así a las secuencias de apertura y cierre en las que aparece el D-Rex.

"Era divertido porque podías escribir en un guion, imagina que somos dinosaurios haciendo una película sobre humanos. Podías escribir en el guion: 'Y entonces aparece un humano', y esa era toda la información que necesitabas. Pero los animadores dirían: '¿Qué humano?, ¿cómo se comporta?, ¿qué tipo de actor es?'", continuó el director.

"Cuando construyes estos modelos de criaturas, todos mantienen una pose muy estática. Pose-T o posado por defecto. Y se ven horribles. Únicamente cobran vida de verdad cuando los colocan en una posición concreta y se les da algo de personalidad. Así que los animadores preguntaban: '¿Qué expresión tiene?, ¿cuál es su carácter?'", comentó Edwards acerca del comportamiento que debía tener el Distortus Rex en El renacer. "Terminé diciéndoles: 'Vale, tal vez deberíais volver a ver El hombre elefante de David Lynch'", admitió a continuación.

"Es esa idea de algo que sufre, que no quería estar en esa situación. Puedes tenerles miedo y querer que se vayan, pero empiezas a sentir un poco de empatía. Tienen dificultades para respirar y no pueden caminar bien y cosas así. Y me gusta ese dilema entre que es un monstruo y quiero deshacerme de él, pero también me da un poco de lástima", reflexionó Edwards acerca de la imponente presencia del D-Rex y su espeluznante aspecto en la película.

"Cinco años después de los acontecimientos de Jurassic World: Dominion, la ecología del planeta ha demostrado ser, en gran medida, inhóspita para los dinosaurios. Los que quedan viven en entornos ecuatoriales aislados, con climas parecidos a aquellos en los que una vez prosperaron. Las tres criaturas más colosales de esa biosfera tropical son la clave de un fármaco que podría salvar milagrosamente la vida de la humanidad", reza la sinopsis del filme.

Dirigida por Gareth Edwards, a partir de un guion de David Koepp, Jurassic World: El renacer también cuenta en su reparto con Jonathan Bailey, Rupert Friend, Ed Skrein y Manuel García-Rulfo, entre otros.