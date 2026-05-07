La nueva película de El planeta de los simios ficha al director de Los 4 Fantásticos - 20TH CENTURY STUDIOS/MARVEL

MADRID, 7 May. (CulturaOcio) -

Dos años después del estreno de El reino del planeta de los simios, la franquicia distópica en la que la humanidad ha dejado de ser la especie dominante prepara una nueva película. Matt Shakman, director de Los 4 Fantásticos: Primeros pasos y Bruja Escarlata y Visión (Wandavision), dirigirá el filme sobre libreto de Josh Friedman, guionista de la anterior entrega de la saga y del mencionado proyecto sobre la Primera Familia de Marvel.

Según informa Deadline, se desconocen los detalles de la trama más allá de que no se tratará de una continuación directa de El reino del planeta de los simios, sino de una historia original que Shakman está desarrollando junto a Friedman, también guionista de Avatar: El sentido el agua y Avatar: Fuego y ceniza.

Shakman ejercerá asimismo como productor junto a Rick Jaffa y Amanda Silver, dos figuras habituales de la etapa moderna de la franquicia que produjeron la trilogía centrada en César y coescribieron de El reino del planeta de los simios.

Shakman releva a Wes Ball, director de El reino del planeta de los simios, que tras el estreno de la película explicó que estaba dispuesto a volver a la franquicia y que "creemos que hay mucho más que contar en lo relativo a estos personajes que hemos creado y sus arcos". "Tenemos buenas ideas para lo que vendría después", aseguró el cineasta sobre un filme que culmina con la revelación de que aún existen humanos inteligentes organizados y de que estos han conseguido reactivar comunicaciones por satélite con otros supervivientes.

Además, la cinta cerraba con una enigmática mirada de Noa al espacio a través de un telescopio, una imagen que dejaba abiertas nuevas preguntas sobre el futuro de la saga y sus posibles conexiones con la mitología clásica de El planeta de los simios, que nació en 1968 con la célebre película protagonizada por Charlton Heston basada en la novela de Pierre Boulle. Le siguieron cuatro secuelas, dos series de televisión, el remake dirigido por Tim Burton y la trilogía moderna centrada en la figura de César.

LA NUEVA PELÍCULA DE EL PLANETA DE LOS SIMIOS NO TIENE TÍTULO

La decisión de no plantear esta nueva película como una continuación directa de El reino del planeta de los simios recuerda que Jaffa aseguró entonces que la cinta sentaba "las bases de al menos dos películas más con estos personajes". De hecho, los productores no presentaron un calendario cerrado de estrenos, pero explicaron que habían imaginado un arco de hasta nueve películas dentro de esta nueva continuidad iniciada con El origen del planeta de los simios en 2011.

El planeta de los simios es una de las franquicias más rentables de 20th Century Studios. Con las diez películas estrenadas hasta la fecha, la saga ha recaudado alrededor de 2.511 millones de dólares en todo el mundo. Solo la etapa moderna supera ya los 2.000 millones de dólares a nivel global. El origen del planeta de los simios amasó 470,9 millones de dólares, El amanecer del planeta de los simios sumó 710,6 millones, La guerra del planeta de los simios alcanzó los 489,5 millones y El reino del planeta de los simios recaudó 397,3 millones.