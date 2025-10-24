¿Tiene Black Phone 2 escena post-créditos?

MADRID, 24 Oct. (CulturaOcio) -

Ya está en los cines Black Phone 2, la secuela del aclamado filme de terror que en 2021 dirigió Scott Derrickson y que llega a la cartelera española después de arrasar en los cines estadounidenses, donde conquistó el número uno en taquilla. Ethan Hawke vuelve a encarnar a El Captor, que regresa de entre los muertos para saldar cuentas con el joven que logró escapar de sus garras. Y, al tratarse de un regreso tan esperado, no son pocos los fans que se hacen la misma pregunta: ¿Tiene escena post-créditos Black Phone 2?

Las escenas post-créditos se han convertido ya en una tradición en las grandes producciones, siendo un elemento verdaderamente fundamental en el cine de superhéroes. Especialmente relevantes son en los lanzamientos de Marvel Studios, que suele incluir varias al final de casi todas sus películas y series, como se ha demostrado en títulos recientes como Los 4 Fantásticos. También, aunque con menos regularidad, estas secuencias extra han tenido su espacio tras los finales de cintas basadas en personajes de DC Comics, con el Superman de James Gunn como último ejemplo.

Pero además, las escenas post-créditos son una herramienta utilizada en filmes de otros muchos géneros y en otras franquicias como Star Wars, Fast and Furious, John Wick, Toy Story, Jurassic World, Matrix, Transformers, Cazafantasmas, Vaiana, Sonic o TRON. También cuentan con estas secuencias extra algunas de las franquicias de terror más populares como Scream, Insidious o Expediente Warren (The Conjuring).

Y en el caso de la película dirigida por Scott Derrickson la respuesta es negativa. Black Phone 2 no tiene escena ni durante ni después de los créditos finales. Tras los casi 100 minutos de metraje del filme, el público no necesita quedarse en su butaca durante los créditos pues, al igual que su antecesora, esta secuela no cuenta con material extra las el desenlace de la película.

En todo caso, la ausencia de una escena post-créditos que no adelante una futura nueva entrega no impide que la franquicia basada en la novela de Joe Hill siga adelante. De hecho, tras su éxito en taquilla, esa posibilidad estaría ya encima de la mesa según reconoció el propio director, que solo se muestra dispuesto a continuar si "la tercera es mejor que la segunda".

La película, ambientada cuatro años después del filme original, cuenta con el regreso del Captor, el terrible asesino de nuevo encarnado por Ethan Hawke que quiere vengarse de Finn (Thames) desde la tumba y escoge como objetivo a Gwen (McGraw), su hermana pequeña.