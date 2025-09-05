El Raptor busca venganza desde el infierno en el escalofriante tráiler de Black Phone 2

MADRID, 5 Sep. (CulturaOcio) -

El 24 de octubre llegará a los cines la secuela del exitoso filme de terror Black Phone, con Ethan Hawke nuevamente como El Raptor. Entretanto, un escalofriante adelanto muestra cómo el siniestro villano, que busca vengarse de Finn (Mason Thames) desde la tumba, escoge a Gwen (Madeleine McGraw), su hermana pequeña, como objetivo.

"¿Has oído hablar del Raptor?", pregunta Finn a un amigo al comienzo del tráiler, mientras las imágenes muestran una secuencia del turbio personaje sonriente con su máscara. "Yo lo maté", añade.

"Lo que vivió en aquel sótano le cambió", explica Gwen a un compañero de clase, recordando que cuando su hermano tenía 13 años mató al hombre que lo secuestró y se convirtió en el único superviviente.

Sin embargo, en ocasiones el mal trasciende la muerte... y el teléfono negro vuelve a sonar en los sueños de Gwen, quien ahora se ha convertido en una adolescente de 15 años. "He tenido una pesadilla. Era sobre unos niños desaparecidos", relata asustada.

"Solo era un sueño", le dice Finn, a lo que su hermana responde que el aterrador lugar que ha visto existe y es el campamento Alpine Lake, y que deben ir allí. Es entonces cuando las imágenes muestran a Finn en medio de una fuerte nevada en este solitario lugar, recibiendo una llamada en una cabina telefónica.

"Hola, Fini", dice una aterradora voz. Asustado, Finn cuelga, ya que sabe que pertenece al Raptor, e intenta salir sin suerte de la cabina, mientras el teléfono no deja de sonar una y otra vez hasta que, nervioso, vuelve a descolgar. "Tú me mataste. He tardado mucho tiempo, pero tú mejor que nadie sabes que he muerto", dice el sanguinario asesino, que quiere vengarse desde la muerte yendo a por Gwen.

Dirigida nuevamente por Scott Derrickson y coescrita junto a C. Robert Cargill a partir de los personajes creados por Joe Hill, Black Phone 2 cuenta también en su reparto con Miguel Mora (The Black Phone) como el hermano de una de las víctimas de El Raptor, y Jeremy Davies, que vuelve a interpretar a Terrence, el padre de Finn y de Gwen. Demián Bichir interpreta al supervisor del campamento Alpine Lake, Arianna Rivas (A Working Man) a su sobrina; Maev Beaty (Beau tiene miedo) y Graham Abbey (Por mandato del cielo) completan el elenco.

"Hace cuatro años que Finn, un niño de 13 años, mató al hombre que le había secuestrado, convirtiéndose en el único superviviente de El Raptor. Pero el mal trasciende la muerte... y el teléfono suena de nuevo. Ethan Hawke, nominado a cuatro Oscar, vuelve a encarnar el papel más siniestro de toda su carrera, El Raptor, que quiere vengarse de Finn (Mason Thames) desde la tumba y escoge como objetivo a Gwen (Madeleine McGraw), su hermana pequeña.

Finn, que ya ha cumplido 17 años, sigue luchando para adaptarse a la vida después de su cautiverio. Gwen, una adolescente de 15 años con mucho carácter, empieza a recibir llamadas de un teléfono negro en sueños, acompañadas de inquietantes visiones de algo o alguien acechando a tres chicos en el campamento de invierno de Alpine Lake.

Decidida a resolver el misterio y a acabar con el tormento de su hermano, Gwen convence a Finn para ir al campamento durante una tormenta de nieve. Una vez allí, descubrirá el inesperado y devastador vínculo entre El Raptor y la historia de su familia. Juntos, los dos hermanos deberán enfrentarse a un asesino aún más poderoso desde la muerte, y que ahora tiene una relevancia mucho más importante de lo que podían imaginar", reza la extensa sinopsis de Black Phone 2.