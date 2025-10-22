Mason Thames y Madeleine McGraw protagonizan Black Phone 2: "Esta secuela es más intensa y más aterradora"

LOS ÁNGELES, 22 Oct. (CulturaOcio - Raquel Laguna) -

El teléfono negro vuelve a sonar... y nadie está a salvo. Este viernes 24 de octubre se estrena en cines Black Phone 2, la esperada secuela del fenómeno de terror de 2022 que recaudó más de 160 millones de dólares en todo el mundo. Bajo la dirección de Scott Derrickson, la cinta vuelve a contar con Mason Thames y Madeleine McGraw como protagonistas y también con Ethan Hawke en el papel más oscuro de su carrera, El Captor.

McGraw asegura que este regreso le permitió explorar una faceta mucho más profunda de su personaje. "Creo que Gwen es muy distinta a la que vemos en el primer filme. En la primera era claramente más extrovertida, y ahora es mucho más reservada. Profundizar en esa faceta suya fue un pequeño desafío para mí, porque yo no soy así en absoluto. Soy muy sociable, así que fue un proceso muy interesante", señala la joven en una entrevista concedida a CulturaOcio.

Para la actriz, esta secuela supera con creces a la primera cinta. "Esta segunda película es mucho más intensa en todos los aspectos. Creo que es más aterradora, más emotiva. Tiene más corazón. Sencillamente creo que es mucho más ambiciosa en todos los sentidos. Espero que a todo el mundo le encante, porque estoy muy orgullosa del filme", afirma.

Por su parte, Mason Thames reconoce que dar vida a un Finney Shaw más maduro y emocionalmente roto supuso un gran reto. "Yo veo más fuerza y vulnerabilidad que ira en Finn. Está lidiando con muchas cosas. Busca paz, quiere volver a ser quien era, pero siente que el Captor se lo arrebató. Su viaje consiste en intentar vivir con ello y seguir adelante", explica.

La estrecha relación entre los hermanos es, una vez más, el eje emocional de la historia. "El Captor se da cuenta de que la única forma real de vengarse de Finn no es matándole, sino matando a la persona que ama. Y es tremendamente triste", añade Thames.

UN DEVASTADOR VÍNCULO FAMILIAR

En Black Phone 2, Finn, que ya ha cumplido 17 años, sigue luchando para adaptarse a la vida después de su cautiverio. Gwen, una adolescente de 15 años con mucho carácter, empieza a recibir llamadas de un teléfono negro en sueños, acompañadas de inquietantes visiones de algo o alguien acechando a tres chicos en el campamento de invierno de Alpine Lake.

Decidida a resolver el misterio y a acabar con el tormento de su hermano, Gwen convence a Finn para ir al campamento durante una tormenta de nieve. Una vez allí descubrirá el inesperado y devastador vínculo entre El Captor y la historia de su familia. Juntos, los dos hermanos deberán enfrentarse a un asesino aún más poderoso desde la muerte y que ahora tiene una relevancia mucho más importante de lo que podían imaginar.

El visionario director Scott Derrickson regresa para ponerse al frente de Black Phone 2, coescribiendo el guion con C. Robert Cargill a partir de los personajes creados por Joe Hill. Los productores son Jason Blum, Derrickson y Cargill. La producción ejecutiva corre a cargo de Joe Hill, Adam Hendricks y Ryan Turek.

Demián Bichir, Arianna Rivas, Miguel Mora, Jeremy Davies, Terrence, Maev Beaty y Graham Abbey completan el reparto de la película.