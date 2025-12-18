James Cameron aclara a si Arnold Schwarzenegger estará en Terminator 7 - PARAMOUNT

MADRID, 18 Dic. (CulturaOcio) -

Avatar: Fuego y ceniza llega a los cines este 19 de diciembre. James Cameron, su director, ha confirmado que también se pondrá manos a la obra con la séptima entrega de la saga Terminator, respondiendo a la duda de si en ella estará también Arnold Schwarzenegger.

"Una vez se pase el revuelo con Avatar dentro de un par de meses, me sumergiré de lleno en ello", afirmó Cameron a The Hollywood Reporter. "Hay muchos problemas narrativos por resolver. El más grande es cómo anticiparme lo suficiente a la realidad para que se siga siendo ciencia ficción", explicó.

En lo referente a si Schwarzenegger volverá a dar vida en Terminator 7 al mítico e imponente cyborg T-800, Cameron fue tan claro como directo: "Puedo afirmar con seguridad que no estará [en ella]". "Es hora de una nueva generación de personajes", añadió.

"Insistí en que Arnold tenía que participar en Terminator: Destino oscuro, y fue un gran cierre para su versión del T-800. Se necesita una visión más amplia de Terminator, así como de la idea de una guerra temporal y la superinteligencia", continuó.

"Quiero hacer cosas nuevas que la gente ni siquiera esté imaginando", argumentó Cameron. Dicho esto, Terminator 7 marcará la primera entrega de la longeva franquicia en la que Schwarzenegger no participará.

La estrella de filmes como Depredador y Mentiras arriesgadas, donde volvió a ponerse a las órdenes de Cameron, convirtió la saga de Terminator en un éxito y a su personaje, el cyborg T-800, en un icono desde la primera entrega, estrenada en 1984.

Por su parte, Cameron comenzó a desarrollar la séptima entrega de la saga en 2022. Tras ponerse al timón de Terminator 2: El juicio final, dejó de involucrarse en la franquicia a razón de derechos y problemas de guion. No obstante, ejerció como consultor y productor en Destino oscuro. Estrenada en 2019, la cinta, dirigida por Tim Miller, contó con el regreso de Linda Hamilton al papel de Sarah Connor.

Schwarzenegger, por otro lado, ya reveló en mayo de 2023 que, aunque la franquicia de Terminator continuaría, lo haría sin él. "Recibí el mensaje alto y claro: el mundo quiere avanzar con un enfoque diferente cuando se trata de Terminator", confesó entonces el actor a The Hollywood Reporter.