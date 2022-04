¿Tiene Animales Fantásticos: Los secretos de Dumbledore escena post créditos?

MADRID, 8 Abr. (CulturaOcio) -

El mundo mágico creado por J.K. Rowling regresa a los cines con el estreno de Animales Fantásticos: Los secretos de Dumbledore, la nueva entrega de la saga de Warner Bros. que vuelve a estar dirigida por David Yates y protagonizada por Jude Law, Eddie Redmayne, Ezra Miller y Mads Mikkelsen en sustitución de Johnny Depp como Grindelwald. ¿Tiene la nueva película de la franquicia Harry Potter escena post créditos?

Las secuencias extra tras el final de la película, durante o después de los créditos finales, se han convertido en ya en habituales en el cine de superhéroes, especialmente en las películas del Universo Marvel, donde son casi una tradición. Esto no significa que otras grandes franquicias, como Fast and Furious, The Conjuring, Toy Story o recientemente Matrix, también hayan incluido una de estas escenas.

Esto hace que los seguidores del mundo mágico creado por Rowling se pregunten si en esta ocasión, Los secretos de Dumbledore esconde también algún contenido adicional tras su desenlace. Y en este caso, como suele ser habitual en las películas de Harry Potter, la respuesta es negativa: No, Animales Fantásticos: Los secretos de Dumbledore no tiene escena post créditos.

De hecho, la creada por Rowling no es una saga que utilice esta popular herramienta de forma usual. De hecho, casi ninguna película ni de Harry Potter ni de Animales Fantásticos tiene escena post créditos.

La única excepción en ambas franquicias es Harry Potter y la Cámara Secreta, que incluyó un guiño al desventurado maestro de Defensa Contra las Artes Oscuras Gilderoy Lockhart. Una secuencia extra con toque cómico que aún a día de hoy sigue siendo la única escena post créditos las once películas de la saga mágica.

Es decir, que tras el final de la película de David Yates, los fans más impacientes pueden abadonar rápidamente su buta tras las casi dos horas y media de metraje. Y es que, con una duración de 142 minutos, Los secretos de Dumbledore es el filme en el más largo de Animales fantásticos tras Animales fantásticos y dónde encontrarlos (133 minutos) y Los crímenes de Grindelwald (134 minutos).