¿Tiene 28 Años Después: El Templo De Los Huesos Escena Post-Créditos? - SONY PICTURES

MADRID, 16 Ene. (CulturaOcio) -

La apocalíptica saga iniciada con 28 días después hace ya más de dos décadas vuelve a los cines con el estreno de 28 años después: El templo de los huesos. Nia DaCosta retoma la historia donde la dejó el final de la cinta dirigida el pasado año por Danny Boyle para regalar al público una nueva y contundente aventura en el mudo arrasado por el virus de la rabia. Y al tratarse de una saga ya tan longeva con su universo propio, no son pocos los que se hacen la misma pregunta: ¿Tiene escena post-créditos 28 años después: El templo de los huesos?

Las escenas post-créditos se han convertido ya en una tradición en las grandes producciones, siendo un elemento verdaderamente fundamental en el cine de superhéroes. Especialmente relevantes son en los lanzamientos de Marvel Studios, que suele incluir varias al final de casi todas sus películas y series, como se ha demostrado en títulos recientes como Los 4 Fantásticos.

También, aunque con menos regularidad, estas secuencias extra han tenido su espacio tras los finales de cintas basadas en personajes de DC Comics, con el Superman de James Gunn como último ejemplo que incluía dos tras su desenlace.

Pero además, las escenas post-créditos son una herramienta utilizada en filmes de otros muchos géneros y en otras sagas como Star Wars, Fast and Furious, John Wick, Toy Story, Jurassic World, Matrix, Transformers, Cazafantasmas, Vaiana, Sonic o TRON. También cuentan con estas secuencias extra algunas de las franquicias de terror más populares como Scream, Insidious o Expediente Warren (The Conjuring).

Y en el caso de la cinta dirigida por Nia DaCosta la respuesta es negativa. Así, y siguiendo la estela del anterior filme, 28 años después: El templo de los huesos no tiene escena post-créditos. Es decir, no hay metraje adicional ni durante ni después de los créditos finales.

Pero la ausencia de esta secuencia adicional no supone que su historia concluya aquí... ni mucho menos. Y es que la saga apocaliptica ya tiene confirmada una nueva entrega, aún sin título definitivo, que de nuevo con guion de Alex Garland estará dirigida otra vez por Danny Boyle.

"El Dr. Kelson (Ralph Fiennes) se ve envuelto en una nueva y sorprendente relación, cuyas consecuencias podrían cambiar el mundo tal y como lo conocen, y el encuentro de Spike (Alfie Williams) con Jimmy Crystal (Jack O'Connell) se convierte en una pesadilla de la que no puede escapar. En el mundo de 'El templo de los huesos', los infectados ya no son la mayor amenaza para la supervivencia: la inhumanidad de los supervivientes puede ser aún más extraña y aterradora", reza la sinopsiso oficial del filme.