En marcha la tercera parte de 28 años después con Cillian Murphy como protagonista y Alex Garland como guionista

MADRID, 11 Dic. (CulturaOcio) -

28 años después: El templo de los huesos llegará a los cines el 16 de enero de 2026, pero Sony Pictures ya ha dado luz verde a la tercera película de la trilogía. Tras las reacciones entusiastas de la segunda entrega en sus proyecciones anticipadas, el estudio ha puesto en marcha la continuación con el regreso de dos figuras claves de la franquicia: Cillian Murphy y Alex Garland.

Según informa Deadline, Alex Garland (Ex Machina, Civil War), guionista de los dos filmes anteriores, así como de 28 días después, firma el libreto del nuevo largometraje. Por su parte, Cillian Murphy, que volverá como Jim en El templo de los huesos tras interpretar al personaje en el título de 2002, está en negociaciones para retomar también el papel en el cierre de la trilogía.

Aunque Danny Boyle (Trainspotting, Slumdog Millionaire), realizador de 28 días después y de la primera 28 años después, ha expresado en varias entrevistas su interés en dirigir la tercera parte, no hay confirmación oficial de quién asumirá el rol de director. Conviene recordar que en El templo de los huesos ejerce de productor, pero cede el testigo de la dirección a Nia DaCosta, cineasta detrás de Candyman y The Marvels.

Desde el lanzamiento de 28 años después, Danny Boyle y Alex Garland han explicado que su regreso a este universo de infectados pasaba por una historia concebida en tres actos, con un arco argumental que se desarrollaría a lo largo de tres películas. Sin embargo, Sony optó por financiar y rodar inicialmente las dos primeras entregas, reservándose la decisión de dar luz verde al tercer capítulo en función del desempeño en taquilla y de la acogida crítica y del público de los títulos ya producidos.

A la espera de ver el rendimiento en taquilla de El templo de los huesos, 28 años después recaudó a nivel mundial unos 151 millones de dólares con un presupuesto estimado de 60 millones de dólares. Es el título más rentable de toda la franquicia, que junto a 28 días después y 28 semanas después ha amasado unos 300 millones de dólares en todo el mundo.

La noticia llega poco después de que Sony difundiera un nuevo adelanto de 28 años después: El templo de los huesos, un tráiler que revela la desesperada búsqueda del Dr. Kelson por desarrollar una posible cura para la infección que asola el mundo. Además, reafirma que el grupo de fanáticos religiosos organizados alrededor de Jimmy se erige como una de las amenazas principales del relato.

"El Dr. Kelson (Ralph Fiennes) se ve envuelto en una nueva y sorprendente relación, cuyas consecuencias podrían cambiar el mundo tal y como lo conocen, y el encuentro de Spike (Alfie Williams) con Jimmy Crystal (Jack O'Connell) se convierte en una pesadilla de la que no puede escapar. En el mundo de El templo de los huesos, los infectados ya no son la mayor amenaza para la supervivencia: la inhumanidad de los supervivientes puede ser aún más extraña y aterradora", reza la sinopsis oficial de El templo de los huesos.