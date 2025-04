Thunderbolts atacan la torre de los Vengadores en el nuevo adelanto

MADRID, 4 Abr. (CulturaOcio) -

La presentación de Disney en la CinemaCon ha estado cargada de vistazos exclusivos a algunos de sus proyectos más esperados... y entre ellos no podía faltar Thunderbolts*, que llegará a los cines este mismo mes, el 30 de abril. Así, La Casa de las Ideas ha aprovechado la convención para mostrar a los asistentes casi cinco minutos de nuevo y emocionante metraje.

Quienes subieron al escenario para presentar el adelanto fueron algunos de los protagonistas de la cinta, Florence Pugh, David Harbour, Julia Louis-Dreyfus, Hannah John-Kamen y Wyatt Russell, si bien fue notable la ausencia del resto del reparto principal, integrado por Sebastian Stan, Olga Kurylenko, Lewis Pullman, Geraldine Viswanathan, Chris Bauer y Wendell Edward Pierce.

En todo caso, y fieles al espíritu algo gamberro de la película, que sigue a un grupo disfuncional de antihéroes que debe aprender a trabajar codo con codo para salvar el mundo, los intérpretes asistentes llegaron al Caesars Palace en una limusina conducida por el propio Harbour, irrumpiendo en la sala culpando a un desaliñado Russell de su retraso.

The cast of #Thunderbolts* arrives at @CaesarsPalace in a certified Red Guardian’s Limo Service limo ahead of #CinemaCon! pic.twitter.com/spdOuTwKL4