Un personaje de Marvel lucha contra depresión en su nueva película

El más salvaje y dispar equipo de Marvel, formado por antihéroes e inadaptados, los Thunderbolts, llegará a los cines el próximo 30 de abril. Su director, Jake Schreier, ha confirmado que, bajo la confiada apariencia de uno de estos superhéroes, se encuentra alguien que está intentando salir adelante y superar una profunda depresión.

Pese a que a muchos fans marvelitas les venga instantáneamente a la cabeza el nombre de Robert 'Bob' Reynolds, A.K.A. el Vigía (Lewis Pullman), Schreier ha revelado en una entrevista con D23 que se trata de Yelena Belova, la viuda negra a la que da vida Florence Pugh en su filme.

Y es que la joven, que hizo su debut en el UCM en la película de Viuda Negra en 2021 y después apareció en tres capítulos de la serie de Ojo de Halcón, ha sufrido importantes pérdidas en su aún breve periplo por la franquicia marvelita. "Es un viaje emocional profundo. Florence es una actriz increíble, capaz de transmitir esa depresión de forma auténtica, sin perder el humor que caracteriza a Yelena", afirmó.

"Entiende que tener depresión no excluye la capacidad de ver la ironía de la vida", añadió Schreier, antes de asegurar que, además de Yelena, hay otros personajes en Thunderbolts con severos traumas. Entre ellos se encuentra Alexei Shostakov, el Guardian Rojo, con quien comparte un complicado pasado y al que, tras su debut en Viuda Negra junto a Scarlett Johansson, volverá a interpretar David Harbour.

El también actor de Stranger Things respaldó esa visión de Schreier para que todos los personajes se enfrenten a su lado más oscuro para que Thunderbolts funcionase como una historia única y autónoma dentro del UCM. "Jake siempre quiso que se sintiese como una película independiente dentro del UCM. Mencionaba muchas películas de los 90 que exploraban la complejidad de las relaciones humanas", apuntó Harbour.

"En última instancia, esta historia trata sobre encontrar tu lugar. Aborda profundamente la depresión, pero también los altibajos del ego, esa lucha entre sentirse invencible o completamente insignificante. Estos superhéroes, en realidad, no son héroes; no son bienvenidos, han sido rechazados y ahora buscan abrirse camino y encontrar su lugar en un mundo que no los necesita", apostilló el intérprete.

De hecho, otros integrantes de los Thunderbolts, como Bucky Barnes/El Soldado de Invierno, al que encarna Sebastian Stan, pese a haberse librado del control mental de HYDRA, intentan encontrarse a sí mismos y afrontar su sentimiento de culpa. También John Walker/U.S. Agent (Wyatt Russell), tras ser despojado de su nombramiento como Capitán América, título que ostenta ahora Sam Wilson (Anthony Mackie), se encuentran luchando contra sus iracundas emociones y sienten la necesidad de demostrar constantemente su valía.