Director de Thunderbolts confirma quién posee ahora la Torre Vengadores en el UCM

MADRID, 15 Mar. (CulturaOcio) -

El equipo más explosivo de Marvel, Thunderbolts, desembarcará en las salas el próximo 30 de abril. Entretanto, Jack Schreier, su director, ha confirmado ahora lo que muchos llevaban bastante tiempo sospechando: la Torre de los Vengadores ya no es propiedad de Tony Stark. Un emblemático edificio que tiene nuevos dueños... y nuevo nombre.

"Sabemos lo que representa esa torre. ¿Quién es la persona a la que menos te gustaría ver como dueña de esa torre, que significa tanto para tantas personas? ¿Podrías usar eso como un símbolo de cómo las cosas toman un giro más oscuro?", dejó caer Schreier a Empire Online en recientes declaraciones.

Sus palabras confirman así lo ya visto en el último tráiler de Thunderbolts, y es que la Condesa Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus) es la nueva propietaria de la Torre de los Vengadores tras la venta anónima del edificio en Spider-Man: Homecoming.

Pero también alude a que Fontaine esconde intenciones más deshonestas y que la adquisición de la atalaya de los Vengadores no es casual. Y es que, aunque todavía se desconoce cómo, será el lugar desde el que Sentry (Lewis Pullman), tras convertirse en The Void, la vertiente más oscura del personaje desatará un infierno en Nueva York, tal y como parecía revelar el último adelanto del filme.

Por otra parte, Sebastian Stan, quien tras su cameo en Capitán América: Brave New World encarnará nuevamente a Bucky Barnes en Thunderbolts, también abordó cómo será su regreso en la película. "Bucky se cruzará con este grupo y se dará cuenta de que, en cierto sentido, tienen muchas similitudes con él. Es por eso que siente que encaja y asumirá un papel de liderazgo", explicó a Empire.

Además, como parte de su reportaje, el medio también lanzó una imagen del filme. En ella puede verse a Fontaine junto a Geraldine Viswanathan, quien, según rumores, encarnará en Thunderbolts a una nueva versión de la villana Songbird, con un escuadrón de soldados guardándoles las espaldas.

