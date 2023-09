Nuevo tráiler de The Marvels explica la conexión entre Capitana Marvel, Monica Rambeau y Ms. Marvel

Nuevo tráiler de The Marvels

Nuevo tráiler de The Marvels - MARVEL STUDIOS

MADRID, 4 Sep. (CulturaOcio) -

El próximo 9 de noviembre llegará a los cines The Marvels, la nueva película del Universo Cinematográfico Marvel que estará protagonizada por Brie Larson, Teyonah Parris e Iman Vellani. Y de cara su estreno, el estudio de Kevin Feige ha lanzado un nuevo tráiler en el que ofrece nuevas imágenes del filme y profundiza en los lazos que unen a las tres poderosas protagonistas: Capitana Marvel, Mónica Rambeau y Ms. Marvel.

El adelanto, de unos dos minutos de duración, arranca recordando el pasado de Carol Danvers y cómo tras entrar en contacto con la Gema del Espacio, también conocida como el Teseracto en el UCM, se convirtió en uno de los seres más poderosos del universo.

Después se centra en la capitana Rameau, aquella niña que adoraba a la "tía Carol" y que tras los eventos de WandaVision también ha adquirido extraordinarios poderes. "Ahora manipulo las ondas del espectro electromagnético", dice la propia Mónica que tras entrar en contacto con el Hex, el hechizo que Wanda Maximoff lanzó sobre el pueblo de Westview vio alterada su estructura genética.

Y la tercera parte del adelanto es para la joven Kamala Khan, la novel superheroína de origen pakistaní que adquirió sus poderes gracias a un ancestral brazalete que perteneció a su abuela. Una reliquia familiar cuyo origen parece ser alienígena, concretamente ligado a los Kree, y que, al parecer, también ha cambiado su genética. Y no solo eso, ya que al usar sus poderes... su cuerpo se intercambia con el de Danvers o Rambeau, creando un caos cósmico que será el punto de partida de The Marvels

La sinopsis oficial de The Marvels es la siguiente: "En The Marvels, Carol Danvers, alias Capitana Marvel, ha recuperado la identidad que le arrebataron los tiránicos kree y se ha cobrado su venganza contra la Inteligencia Suprema. Pero una serie de consecuencias imprevistas la obligan a cargar con el peso de un universo desestabilizado. Cuando el deber la lleva hasta un anómalo agujero de gusano vinculado a una revolucionaria Kree, sus poderes se conectan con los de su superfán de Nueva Jersey Kamala Khan, también conocida como Ms. Marvel, y con los de su distanciada sobrina, ahora astronauta en S.A.B.E.R., la capitana Monica Rambeau. Juntas, las integrantes de este insólito trío tendrán que unir fuerzas y aprender a trabajar en equipo como The Marvels para salvar el universo".

La película está dirigida por Nia DaCosta (Top Boy, Candyman) y el guión es obra de la propia DaCosta en colaboración con Zeb Wells, guionista de She-Hulk, la escritora de Loki Elissa Karasik, y la guionista de WandaVision Megan McDonnell.

Junto a Brie Larson, Teyonah Parris e Iman Vellani, completan el reparto principal de Ms. Marvel Zawe Ashton como la villana kree Dar-Benn y Samuel L. Jackson, que regresa como Nick Fury tras protagonizar su propia serie, Invasión Secreta (Secret Invasion).