The Mandalorian and Grogu ya tiene fecha de estreno en Disney+ - DISNEY

MADRID, 14 Ago. (CultuarOcio) -

Tras su discreto paso por los cines, donde no cumplió con las expectativas recaudando menos de 350 millones de dólares, The Mandalorian and Grogu llega a Disney+. La más reciente película de la saga Star Wars, protagonizada por Pedro Pascal, aterriza en el servicio de streaming el próximo 2 de septiembre.

"El malvado Imperio ha caído y los señores de la guerra imperiales siguen dispersos por toda la galaxia. Mientras la incipiente Nueva República trabaja para proteger todo por lo que luchó la Rebelión, ha reclutado la ayuda del legendario cazarrecompensas mandaloriano Din Djarin (Pedro Pascal) y su joven aprendiz Grogu", reza la sinopsis oficial de la película dirigida por Jon Favreau.

El filme supuso el salto a la gran pantalla de la serie, la primera de Star Wars en imagen real y cerada por el propio Favreau, tras tres temporadas en Disney+. Además de ser el primer estreno cinematográfico de Star Wars desde El ascenso de Skywalker (2019), The Mandalorian and Grogu forma parte del denominado Mandoverso, el arco televisivo formado por The Mandalorian, El libro de Boba Fett y Ahsoka, que ya prepara su segunda temporada.

En el filme Pedro Pascal vuelve a encarnar a Din Djarin, mientras que la gran nueva incorporación es Sigourney Weaver como la coronel Ward, oficial de la Nueva República y antigua piloto rebelde que ejerce de figura de autoridad y aliada estratégica del mandaloriano.

Entre los fichajes también se encuentra Jeremy Allen White, que presta voz a Rotta el Hutt, hijo de Jabba el Hutt presentado originalmente en Star Wars: The Clone Wars, y el legendario director Martin Scorsese, que da voz a un comerciante ardenniano de cuatro brazos que se cruza con Din Djarin en un mercado.