Disney admite el fracaso en taquilla de Vaiana y The Mandalorian and Grogu... y se lanza a los brazos del merchandising

Disney admite el fracaso en taquilla de Vaiana y The Mandalorian y Grogu... Y se lanza a los brazos del merchandising - DISNEY

MADRID, 6 Ago. (CulturaOcio) -

Durante la última presentación de resultados de Disney, su CEO, Josh D'Amaro, admitió que Star Wars: The Mandalorian and Grogu y el remake en acción real de Vaiana, protagonizado por Dwayne Johnson no cumplieron las expectativas en taquilla este verano. No obstante, defendió que ninguna de las dos se puede considerar un auténtico fracaso, ya que impulsaron otras áreas, como las ventas de merchandising entre otras áreas de la compañía.

"Incluso cuando nuestras películas basadas en grandes franquicias no cumplen nuestras expectativas en taquilla, como ha ocurrido con Star Wars: The Mandalorian and Grogu y el remake en imagen real de Vaiana, la inversión en estas propiedades clave sigue impulsando otras áreas de la compañía", señaló D'Amaro durante la última reunión de inversores, tal y como recoge Variety.

"Star Wars: The Mandalorian and Grogu impulsó las ventas de productos de la franquicia, atrajo a más visitantes a la renovada atracción Millennium Falcon de Disneyland y Walt Disney World y también disparó el interés por los videojuegos de Star Wars", explicó. "En cuanto al remake en imagen real de Vaiana, esperamos que tenga un gran recorrido en Disney+, apoyándose en el enorme éxito de la película original, que sigue siendo una de las más vistas en streaming de todos los tiempos", añadió D'Amaro.

La cinta protagonizada por Pedro Pascal debutó con 81 millones de dólares en la taquilla estadounidense durante el fin de semana del Memorial Day y cerró su recorrido con 345 millones de dólares a nivel mundial, una cifra muy inferior a la de anteriores películas de Star Wars, como El ascenso de Skywalker y Los últimos Jedi, que superaron los 1.000 millones de dólares.

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En el caso de la versión en imagen real de Vaiana, ha recaudado 262 millones de dólares en todo el mundo desde su estreno el mes pasado, una cifra discreta teniendo en cuenta su presupuesto de producción de unos 250 millones de dólares y, según informaba no hace mucho Variety, las previsiones apuntan a que la película podría generar pérdidas cercanas a los 100 millones de dólares para Disney en taquilla.

Asimismo, el director financiero de Disney, Hugh Johnston, respaldó la postura de D'Amaro sobre estos discretos resultados en taquilla. "El rendimiento en taquilla es importante para nosotros, por supuesto, y aspiramos a ofrecer resultados financieros consistentes con nuestras películas. Pero la naturaleza de la industria cinematográfica hace que sea un negocio de cartera", sostuvo Johnston.

D'Amaro, por otra parte, también destacó el éxito de Spider-Man: Brand New Day en la gran pantalla. Según el ejecutivo, el éxito en taquilla de la cinta coproducida por Marvel y Sony es una buena señal de cara al estreno de Vengadores: Doomsday, que llegará a las salas el 18 de diciembre. "Es un resultado extraordinario y una nueva demostración de que el público sigue respondiendo cuando se le ofrecen grandes experiencias cinematográficas", afirmó.