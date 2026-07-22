¿Ha Confirmado Oficialmente Star Wars El Final De The Mandalorian En Disney+? - LUCASFILM

MADRID, 22 Jul. (CulturaOcio) -

Seguramente los fans de Star Wars habrán notado una perturbación en la Fuerza. Disney+ ha anunciado discretamente, y sin hacer mucho ruido, que The Mandalorian, la serie de Star Wars protagonizada por Pedro Pascal, ha cerrado su etapa en la plataforma.

La cuenta oficial de Star Wars en YouTube ha lanzado un vídeo de la serie protagonizada por Pedro Pascal titulado Star Wars: The Mandalorian and Grogu Behind the Scenes. En un momento dado, las imágenes muestran un rótulo que indica que The Mandalorian se emitió entre 2019 y 2023.

El hecho de que Disney+ señale el año de estreno de la tercera entrega como la fecha de finalización de la ficción, en lugar de presentarla como una serie aún en curso, sugiere claramente que Lucasfilm considera cerrada esta etapa y que, al menos por ahora, no contempla continuarla. No obstante, Jon Favreau, creador de la serie y director de la película The Mandalorian y Grogu, ya aseguró que inicialmente la compañía tenía previsto producir una cuarta tanda de episodios.

De hecho, sostuvo que llegó a escribir los guiones de esos nuevos episodios, pero el estudio acabó descartándolos cuando decidió cambiar de estrategia y continuar la historia con una película, en lugar de una nueva entrega para Disney+. "No puedes coger esos guiones y convertirlos en una película", explicó entonces Favreau a SFX Magazine.

EL UNIVERSO DE THE MANDALORIAN SÍ CONTINÚA

"Había muchos personajes, daban por hecho que habías visto toda la serie y preparaban lo que iba a suceder en la segunda temporada de Ahsoka. Todo giraba en torno al Gran Almirante Thrawn y al desarrollo de la historia principal de esta etapa de la cronología de Star Wars", afirmó.

Todo indica que el cambio de estrategia buscaba trasladar las aventuras de Din Djarin y Grogu al cine, dejando abierta la puerta a que ambos personajes protagonizaran nuevas películas si el proyecto funcionaba. Sin embargo, ese futuro parece ahora mucho menos probable después de que el filme no alcanzara las expectativas en taquilla. La cinta ha recaudado cerca de 345 millones de dólares en todo el mundo, una cifra discreta para una producción en imagen real de Star Wars, además de recibir críticas muy divisivas.

En todo caso, el universo de The Mandalorian aún dista de haber terminado, ya que Ahsoka, la serie protagonizada por Rosario Dawson, regresará a Disney+ en 2027 con su temporada 2. Además, el 2 de septiembre desembarcará en la plataforma el especial LEGO Star Wars: The Mandalorian, que repasará algunos de los momentos más destacados de las aventuras de Din Djarin y su inseparable Baby Yoda a lo largo de toda la ficción.