The Flash viajará en el tiempo en Liga de la Justicia de Zack Snyder

MADRID, 8 Mar. (CulturaOcio) -

The Flash de Ezra Miller desatará todo su potencial en Liga de la Justicia de Zack Snyder. Uno de las principales habilidades del Velocista Escarlata en los cómics es la capacidad de retroceder en el tiempo usando su súper velocidad, algo que ya demostró al visitar a Bruce Wayne en Batman v Superman, y que será explorado más ampliamente en el Snyder's Cut.

Un nuevo adelanto de Liga de la Justicia se centra en los poderes de The Flash, mostrando incluso lo que experimenta el corredor escarlata dentro del flujo temporal cuando se desplaza a grandes velocidades -de un modo muy similar al Quicksilver de X-Men- o cómo logró contactar con el Caballero Oscuro desde el futuro para advertirle del peligro que estaba por llegar.

“You can be whatever you want to be.” #TheFlash #SnyderCut pic.twitter.com/YnW9YvNxt1