Liga de la Justicia de Zack Snyder termina con un "gran cliffhanger"... ¿Que no lleva a ningún sitio?

Faltan solo días para que Liga de la Justicia de Zack Snyder llegue a HBO, y poco a poco se han ido revelando partes del contenido adicional del filme, de cuatro horas de duración. El último ha sido que el final incluirá un "gran cliffhanger" -un gancho narrativo utilizado de cara a las posibles secuelas- que desgraciadamente no llevará a ningún sitio, ya que el director no tiene planes para rodar más películas de DC.

En el pasado, los ejecutivos de DC ya han descrito el Snyder's Cut como "un callejón sin salida narrativo", lo que quiere decir que todo lo que ocurra en Liga de la Justicia se quedará ahí y no se desarrollará en futuras películas. Pero eso no ha impedido que el director incluya una importante sorpresa final, que posiblemente esté relacionada con el rumoreado gran cameo de los últimos minutos.

Muchos fans han especulado que, dada la duración extendida de Liga de la Justicia, ésta incluirá elementos de la trilogía original que Snyder tenía planeada. Ese no será el caso, pero el filme sí tendrá muchas referencias a lo que pudo haber sido y nunca será, añadiendo un apoteósico final de cara a los fans del trabajo del cineasta.

"Bueno, estaba destinado a ser una trilogía. Y la película insinúa cómo habría sido, en otro mundo", explicó Snyder en una entrevista con IGN. "Plantará las semillas de lo que habría venido en las secuelas".

"Eso está ahí, pero en lo que respecta a las historias que vendrán, si algún día suceden, que no parece que vaya a ser así, se puede especular sobre eso durante mucho tiempo. Porque acaba en suspenso... la película acaba con un gran cliffhanger", aseguró.

NO MÁS PELÍCULAS DE DC, ¿PERO SÍ UN CÓMIC?

Una segunda entrega protagonizada por Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot y compañía parece poco probable en este momento, pero el cineasta no cierra la puerta a un regreso en un futuro. "¿Continuaría? No tengo ningún plan. Pero como dije, jamás pensé que estaría aquí. Así que, ¿quién sabe?", explicó Snyder en una entrevista previa con Conic Book Debate.

"En cuanto a mi visión de los personajes, y al viaje que quería que hicieran, es bien sabido que planee más películas. Cinco películas o así, pero estoy ocupado. Tengo muchas cosas que hacer", añadió descartando Liga de la Justicia 2 en sus planes de futuro.

Por otro lado, al preguntarle sobre si su versión del universo DC podría continuar en un futuro, Snyder no lo descarta, pero le gustaría explorar otros formatos, en concreto la narrativa en papel y en viñetas. "He hablado con Jim Lee sobre hacer un libro o un cómic en un futuro", aseguró. "Pero no hemos cerrado nada. Sería interesante para el fandom. Me encantaría hacer un cómic", añadió entre risas.

Liga de la Justicia de Zack Snyder se estrena en HBO el 18 de marzo.