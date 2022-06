The Flash no se presentará en la Comic Con tras los últimos escándalos de Ezra Miller

MADRID, 28 Jun. (CulturaOcio) -

A raíz de los ya casi incontables escándalos y turbios sucesos en los que se ha visto envuelto Ezra Miller, Warner ha decidido no presentar The Flash en la Comic Con de San Diego. La cinta estaba, en principio, llamada a marcar un antes y un después en el Universo DC.

Según informa The Hollywood Reporter, los planes de Warner Bros. sobre la Comic Con no son claros y están siendo discutidos internamente. Al contrario que Liga de Supermascotas, Black Adam o Shazam 2, que verán la luz este año, otras películas de DC de 2023 como The Flash o Blue Battle no contarán con panel en la convención, por estar demasiado lejanas en el tiempo.

Los últimos escándalos de Miller, sin embargo, también podrían haber tenido un peso fundamental en la decisión de no presentar The Flash en la Comic Con. De hecho, el futuro del actor sigue en el aire y, según Deadline, Warner Bros. probablemente no mantendrá a Miller en el papel de The Flash en futuras películas de DC, incluso si no salen más acusaciones a la luz.

La semana pasada, Miller fue acusado de alojar a tres menores en una granja donde supuestamente habría armas de fuego y marihuana. Y además de haber sido arrestado en dos ocasiones en Hawái, recientemente el intérprete también fue denunciado por manipular y drogar a una activista llamada Tokata Iron Eyes cuando era menor de edad.

Uno de los actores favoritos de los fans de DC para sustituir a Miller en futuras películas es Grant Gustin, quien interpreta a The Flash en su adaptación televisiva. La serie sobre Barry Allen tampoco tendrá presencia en la Comic Con, así como Superman y Lois y la precuela de Supernatural, debido a la posible venta de la cadena The CW.

Este cambio, junto con otros que ha traído la reciente fusión entre WarnerMedia y Discovery y que ha modificado la dirección de la compañía, es lo que ha llevado al conglomerado a acudir a la Comic Con para demostrar a sus fans que los sigue teniendo en cuenta.