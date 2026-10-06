The Batman 2 suspende su rodaje por problemas familiares de Matt Reeves - WARNER BROS.

MADRID, 6 Oct. (CulturaOcio) -

La secuela de The Batman con Robert Pattinson retomando al caballero oscuro tiene prevista su llegada a las salas el 18 de octubre de 2028. Sin embargo, el rodaje de la película se ha detenido temporalmente después de que su director, Matt Reeves, se haya apartado del proyecto por un asunto familiar.

"La producción de The Batman parte 2 se ha pausado temporalmente mientras Matt Reeves se centra en un asunto familiar", expresó un portavoz de DC Studios en un comunicado dirigido a Deadline.

"Matt cuenta con todo el apoyo de DC Studios y estamos deseando continuar con este proyecto muy pronto", añade el texto sin entrar en detalles. El filme 2 comenzó su rodaje en Londres el pasado junio, después de un largo proceso de desarrollo en el que el inicio de la producción tuvo que retrasarse en varias ocasiones mientras Reeves y el coguionista Mattson Tomlin trabajaban en el guion.

LA PARALIZACIÓN DEL RODAJE DE THE BATMAN 2: UN NUEVO REVÉS PARA LA PELÍCULA

Este revés para la secuela de The Batman llega en plena transición de Warner Bros., cuya adquisición por parte de Skydance se completará este martes. Los responsables de DC Studios, James Gunn y Peter Safran, continuarán en sus puestos bajo la nueva propiedad, mientras que los hasta ahora líderes de la división cinematográfica de Warner, Mike De Luca y Pam Abdy, dejarán sus cargos.

Además de Pattinson, The Batman 2 también contará en su elenco con nuevas incorporaciones a la saga como Scarlett Johansson y Sebastian Stan. Reeves dirigió The Batman, estrenada en 2022, que recaudó 770,3 millones de dólares en todo el mundo. El éxito de la película dio pie a la serie El Pingüino un spin-off que continuaba la historia del filme y que está protagonizado por Colin Farrell. Reeves también ha producido Clayface, la próxima película del Universo DC centrada en el villano cambiaformas del caballero oscuro, cuyo estreno está previsto para el 23 de octubre.