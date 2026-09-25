Robert Pattinson explica por qué no será el Batman del DCU - WARNER BROS.

MADRID, 25 Sep. (CulturaOcio) -

Casi cuatro años después de que DC Studios anunciara su calendario de proyectos, The Brave and the Bold sigue sin avanzar. Esto ha alimentado las especulaciones sobre la posibilidad de que el Batman de Robert Pattinson termine integrándose en el mismo universo que Superman y Linternas. El actor ha explicado ahora por qué no será el Caballero Oscuro en el DCU de James Gunn y Peter Safran.

Según le explicó Pattinson a LADbible, la razón es que "haría que los demás personajes fueran más serios"."Creo que sería un poco difícil sacar a esta versión de Bruce de ese universo", añadió.

"Supongo que es uno de esos personajes que, debido a lo largos que son los rodajes y a que tiene un estilo y un tono tan específicos, terminan metiéndose dentro de ti", continuó.

"Recuerdo que eso me pasó la última vez que lo hice, y tardé un tiempo en recuperarme. Estás a oscuras durante todo el rodaje, tanto por el ambiente como por la iluminación", admitió Pattinson. "Durante meses no vi prácticamente nada. Sí que te afecta; después te sientes extraño", agregó.

PATTINSON ESTABA A OSCURAS TODO EL TIEMPO

"Es muy gracioso, porque Gotham es Watford. Es una nave en Watford. Hay algo muy desestabilizador en estar a oscuras todo el tiempo. Quiero decir, pasas ocho meses literalmente a oscuras y pierdes por completo la sensación de estar conectado con cualquier cosa del mundo. Es difícil incluso mantener la cordura", prosiguió Pattinson.

De este modo, la posibilidad de que el Batman de Pattinson pueda incorporarse de algún modo al DCU parece, por tanto, prácticamente descartada. El actor, que compartirá protagonismo en la cinta de Lance Oppenheim, Primetime, con Skyler Gisondo, quien da vida en el universo DC a Jimmy Olsen, no parece considerar que su interpretación del héroe encaje con la visión de Gunn para ser el Caballero Oscuro de la línea principal donde transcurren los eventos de Linternas y Superman.

No obstante, los fans volverán a reencontrarse con el Cruzado de la Capa de Pattinson en la secuela de The Batman, que, dirigida de nuevo por Matt Reeves, tiene previsto su estreno para el 18 de octubre de 2028. La cinta contará también en su elenco con Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Colin Farrell, Andy Serkis, Jeffrey Wright, Charles Dance, Jayme Lawson, Gil Perez-Abraham, Sebastian Koch y Brian Tyree Henry.