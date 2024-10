James Gunn prepara la película sobre los dos primeros Robin: Dynamic Duo

MADRID, 2 Oct. (CulturaOcio) -

DC Studios aunará en una misma película a dos de los personajes más icónicos de las grapas. Mientras que Batman ha gozado de multitud de adaptaciones cinematográficas, sus escuderos rara vez han disfrutado del protagonismo que merecen. Ahora lo tendrán por partida doble en Dynamic Duo, una cinta de animación sobre los primeros dos Robin, Dick Grayson y Jason Todd.

Así lo anunció James Gunn, presidente de DC Studios junto a Peter Safran con una publicación en sus redes sociales que reveló quiénes serán los implicados en el desarrollo de este proyecto en el que también estará inmersa Warner Bros. Animation.

"Estoy muy emocionado por anunciar la nueva película animada de DC Studios/Warner Bros Pictures que ha recibido luz verde para su estreno en cines, DYNAMIC DUO, la historia de Robin... o debería decir Robins, como Dick Grayson y Jason Todd", escribió Gunn

Over the moon excited to announce the newest DC Studios/Warner Bros Pictures Animation greenlit film for theaters, DYNAMIC DUO, the story of Robin… or should I say, Robins, as in Dick Grayson and Jason Todd. The first feature film from the visionary Swaybox, a mix of animation,… pic.twitter.com/IBBMgP1riP