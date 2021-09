Filtrado el desolador final de The Batman

Fans de The Batman responden al polémico diseño de Enigma "sin verde brillante ni bombín: "Es el Asesino del Zodiaco"

The Batman, la nueva película basada en el mítico personaje de DC bajo la dirección de Matt Reeves, es posiblemente uno de los proyectos que más curiosidad haya generado entre el fandom, debido a que promete ser una aproximamción muy particular al superhéroe. Algo que encajaría con las últimas filtraciones que, no solo adelantan cómo será el final de la cinta, sino hasta qué punto supone una innovación frente a lo visto hasta ahora en sus películas.

Según los detalles compartidos por We Got This Covered, tomando como referencia al mismo informante que filtró la aparición de Ben Affleck en la película de Flash, el último tercio del filme estará marcado por el enfrentamiento entre el Caballero Oscuro interpretado por Robert Pattinson y Enigma, el villano al que da vida Paul Dano.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Sin embargo, dentro de esa lucha, Gotham quedará casi destruida, quedando convertida prácticamente en zona catastrófica. Esto planteará un gran cliffhanger que, a su vez, sentará las bases de la siguiente película.

De cumplirse finalmente esta información, parece que los guionistas estarían trabajando para adaptar la saga de cómics de finales de los 90 titulada Tierra de Nadie. En ella, tras sufrir un terrible terremoto, Gotham queda casi destruida por completo, haciendo que la ley del más fuerte sea la única vigente y que los villanos de Batman formen distintas bandas y controlen diferentes zonas de la ciudad.

Para descubrir hacia dónde estará encaminada la segunda película de The Batman, los fans tendrán que esperar al estreno de su primera entrega, que llegará a las salas en marzo de 2022. Junto a Pattinson y Dano, el filme contará con un reparto formado por Andy Serkis como Alfred, Zoë Kravitz como Catwoman, Jeffrey Wright como el Comisario Gordon y Colin Farrel como el Pingüino.