Taylor Swift defiende a Lady Gaga de los “invasivos” rumores de embarazo

MADRID, 6 Jun. (CulturaOcio) -

Los rumores corren como la pólvora en Internet, especialmente cuando tienen que ver con celebridades. Uno de los más sonados últimamente apuntaba a que Lady Gaga y Michael Polansky estaban esperando su primer hijo. La artista no ha tardado en desmentirlo en sus redes sociales y su colega Taylor Swift la ha defendido, tildando las especulaciones de "invasivas e irresponsables".

"No estoy embarazada, tan solo llorando en el gimnasio" (‘Not pregnant, just down bad crying at the gym’), escribía Gaga en un vídeo de TikTok. La frase contiene una referencia a una de las canciones del último álbum de Taylor Swift, quien no ha dudado en dejar un comentario mostrando su apoyo.

Taylor a commenté sous la vidéo TikTok de Lady Gaga « not pregnant-just down bad cryin at the gym » pic.twitter.com/6647d0t4IM — Taylor Swift France (@TaySwiftFrance) June 5, 2024

"Podemos estar todos de acuerdo en que es invasivo e irresponsable hacer comentarios sobre el cuerpo de una mujer. Gaga no le debe explicaciones a nadie y tampoco ninguna mujer", escribía Swift que en estos momentos se encuentra de gira por Europa arrasando con su The Eras Tour.

Por otro lado, tanto en TikTok como en X, donde también ha desmentido el supuesto embarazo, Gaga ha aprovechado para animar a sus seguidores a votar. Así, la artista ha incluido un enlace a HeadCount, organización que trabaja con cantantes para promover la participación en la democracia, quizá sugiriendo que eso es de lo que debería ocuparse la gente, no del aspecto de su vientre.

Not pregnant…



REGISTER TO VOTE or check if you’ve already registered EASILY at https://t.co/Q6AxgCTE1s pic.twitter.com/dWCaMgLbyg — Lady Gaga (@ladygaga) June 5, 2024

Recientemente ha llegado a Max Gaga Chromatica Ball, una película concierto dirigida y producida por la propia Gaga. Pero la artista no es solo uno de los nombres más influyentes en el panorama musical, sino que su debut en el cine no ha dejado indiferente a nadie, habiendo conseguido una nominación al Oscar a mejor actriz por su actuación en Ha nacido una estrella.

Por otro lado, la cantante regresará a la gran pantalla el próximo 4 de octubre en la muy esperada Joker: Folie à Deux. En la secuela del filme de nuevo protagonizado por Joaquin Phoenix y dirigido por Todd Phillips, Lady Gaga encarnará a Harley Quinn, el gran amor del villano de DC en un atípico filme que tendrá muchos elementos propios del musical.