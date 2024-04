Así suena la voz de Lady Gaga como Harley Quinn en Joker 2: Folie à Deux

MADRID, 3 Abr. (CulturaOcio) -

Warner Bros. ya ha desvelado el primer póster oficial de Joker: Folie à Deux, la esperada secuela del filme protagnoizado por Joaquin Phoenix. El material llegaba después de varios meses de filtraciones de paparazis y de algunas fotografías compartidas por el director, Todd Phillips. Ahora, y a la espera del primer tráiler que llegará en unos días, el estudio ha desvelado al fin la voz de Lady Gaga como Harley Quinn.

La compañía aprovechó el lanzamiento del póster para colgar en su perfil oficial de TikTok un breve clip de audio en el que la cantante y actriz pronuncia sus primeras palabras como la perversa amante del Joker. Un pequeño fragmento que los fans han recibido con entusiasmo, pues es la primera vez que se la escucha en el papel.

NEW AUDIO: YOU CAN DO ANYTHING YOU WANT.. YOU JOKER pic.twitter.com/WKRGmAqBQD — Cian (@CianJudas) April 2, 2024

"Puedes hacer lo que quieras... eres el Joker" (en inglés "You can do anything you want... you're Joker"), le susurra Quinn a Arthur en la pieza, que no está acompañada de imágenes sino del propio póster de la película y de una dulce melodía. La elección de una frase de Gaga en lugar de una de Phoenix no es casual. Y es que ella es el gran fichaje del filme y el público está ansioso por saber cómo se desenvolverá en el histriónico papel.

Junto a la publicación del póster de Joker: Folie à Deux, Warner también anunció que el primer tráiler de la película verá la luz el próximo martes 9 de abril. Será entonces cuando se pueda ver definitivamente a Gaga como Harley Quinn. Hay que recordar, además, que la cinta tendrá un importante componente musical, por lo que es casi seguro que aparezca cantando en algún momento.

"El aspecto musical no se presenta de forma convencional. Cantan, por supuesto, pero funciona con un patrón diferente. Muy arriesgado, pero jodidamente genial", explicaba un espectador que pudo acudir a una de las proyecciones de prueba que ya se han llevado a cabo.

Hay que recordar que tanto Joker 2 como la cinta original, al igual que The Batman y su secuela, están enmarcadas dentro del sello DC Elseworlds. Esto quiere decir que se trata de sagas independientes que no pertenecen a ningún universo cinematográfico como el nuevo Universo DC que prepara James Gunn. Joker: Folie à Deux se estrena en cines el 4 de octubre.