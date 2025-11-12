Primer tráiler de Toy Story 5 con Woody, Buzz Lighyear y el resto de juguetes ante su mayor enemigo* un iPad - DISNEY

MADRID, 12 Nov. (CulturaOcio) -

Queda menos de un año para que Toy Story regrese a los cines con el estreno de su quinta entrega, el 19 de junio de 2026. Y para ir abriendo boca, Disney y Pixar acaban de lanzar el primer teaser del filme, que en apenas un minuto de duración presenta a su gran villana, un iPad que también domina el nuevo póster.

Aunque ya se había dado a conocer hace meses que en Toy Story 5 los juguetes tendrían que hacer frente a una competidora tan temible como actual, la tecnología, y que esta tendría la forma de una tablet llamada Lilypad, el adelanto ha ofrecido al fin un primer vistazo de su irrupción en las vidas de Woody, Buzz Lightyear y el resto de la banda.

En el breve avance, un paquete destinado a Bonnie llega a casa de los Anderson y los juguetes lo contemplan aterrorizados. Rex, Slinky, Forky, los señores Potato, Jessie, los marcianitos e incluso Woody y Buzz tiemblan ante un dispositivo en forma de rana que la niña coge ilusionada.

Y si bien en el tráiler Lilypad parece amigable e inofensiva (al menos con Bonnie), en el póster de la cinta publicado en redes sociales se alza ante los personajes principales con una sonrisa malvada.

"Ha sido un viaje divertido y conmovedor explorar cómo nuestro equipo favorito de juguetes clásicos podría responder al mundo tecnológico actual, y estamos encantados de compartir este primer vistazo con el público", han explicado los directores, Andrew Stanton y McKenna Harris, según recoge ComicBookMovie. "Ha sido increíble contar con la extraordinaria Greta Lee para dar vida a Lilypad, equilibrando un tono juguetón y antagónico con humor y corazón", añaden.

Aparte de con Lee como la villana tecnológica, el reparto de voces de la película contará con el regreso de Tom Hanks, Tim Allen, Joan Cusack y Tony Hale como Woody, Buzz, Jessie y Forky, respectivamente. Además, se incorporan al elenco Conan O'Brien como un nuevo personaje llamado Smarty Pants (un juguete para enseñar a ir al baño), Ernie Hudson, que tomará el testigo del fallecido Carl Weathers como Combat Carl y Anna Faris en un papel aún por revelar.