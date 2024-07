Sydney Sweeney, ¿la nueva Jedi de Star Wars?

MADRID, 6 Jul. (CulturaOcio) -

La carrera de Sydney Sweeney sigue viento en popa. La actriz que saltó a la fama gracias a la serie Euphoria, y a la que tras participar en Madame Web se la relacionó con un nuevo proyecto superheroico de Marvel Studios, suena ahora para sumarse a otra gran franquicia. Se trata de Star Wars, ya que nuevas informaciones apuntan a que Lucasfilm quiere fichar a Sweeney para interpretar a una Jedi en un nuevo proyecto de la franquicia.

Algo que, al parecer, podría suceder más pronto que tarde. Según revela el 'insider' MyTimeToShineHello, Lucasfilm quiere que la protagonista de Immaculate o Cualquiera menos tú interprete a una Jedi en el universo Star Wars. Sin embargo, por ahora, se desconoce si este proyecto sería una de las nuevas películas que Lucasfilm tiene ya en desarrollo o una de las series de la saga galactica.

