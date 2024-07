La creadora de The Acolyte responde ante el boicot: "¿Hay alguien que siga tomándose esto en serio?"

MADRID, 8 Jul. (CulturaOcio) -

The Acolyte, la nueva serie de Star Wars, ha marcado el mejor estreno de Disney+ de este 2024. La ficción, pese a haberse labrado una gran aceptación, también ha tenido que lidiar desde un principio con el boicot de los trolls, venidos de los sectores más reaccionarios. Leslye Headland, su creadora, ha vuelto a responder a los ataques, donde ésta parte del fandom continúa intentando bajar las valoraciones sobre la serie.

La principal campaña de boicot a la que se enfrenta The Acolyte es el conocido como 'review bombing', donde un pequeño pero ruidoso sector de los seguidores de la saga crean cuentas nuevas en webs de críticas como Rotten Tomatoes o Metacritic para puntuar de manera negativa la serie. Esta campaña se ha llevado a cabo desde el estreno de la ficción, y ahora Headland ha vuelto a pronunciarse sobre ella en una entrevista con Collider, donde ha mostrado que estas críticas no son algo que le afecte demasiado.

"Todo el mundo sabe cómo funciona el 'review bombing'. Cuando se lanzó la serie mi agente me decía: 'Vale, con esta reseña...' y yo le contestaba: '¿De verdad hay alguien que siga tomándose esto en serio?' Quizás por la media... Entiendo que lo hacen porque el espectador medio acude a la web y ve las puntuaciones y dice: 'Vaya, esa reseña es mala'", explicaba la creadora de la ficción.

"Pero si estás dentro del fandom de Star Wars sabes lo que es ésta campaña. Y si eres alguien que ha llegado nuevo a la franquicia y estás planteándote ver la serie o no, esto puede llegar a afectar. Pero también creo que el apoyo a mis pasados trabajos ha ido por el boca a boca, así que creo que... creo que es por lo que pasa detrás de las cámaras. Todos sabemos lo que es, que no quita que sea preocupante, pero creo que es algo que nos esperamos", continuaba Headland.

Y es que desde el lanzamiento de la serie, la parte conservadora del fandom ha llevado a cabo este 'review bombing' por una supuesta campaña en favor de la inclusividad por parte de Disney. Sin embargo, los sectores más reaccionarios han apuntado a su orientación sexual -Headland está casada con una mujer- como indicativo de la teórica baja calidad de la serie.

"Trato de no ver mi trabajo en relación a las reacciones que pueda generar, intento no centrarme ni en las críticas positivas ni tampoco en las negativas. Tengo que mantenerme en el centro para seguir trabajando al máximo nivel", ya aseguró Headland el pasado mayo en una entrevista concedida a CulturaOcio.

Lo mismo sucede con sus protagonistas, donde se ha señalado que la mayoría son actores racializados, muchos de ellos mujeres. Por todo ello, esa parte del público ha visto con malos ojos la llegada de la serie desde meses antes de que se estrenara.

"Creo que la narración debe ser representativa de todas las personas. Es una decisión fácil para mí", defendía por su parte Kathleen Kennedy en The New York Times. "Mantengo mi empatía por los fans de Star Wars. Pero quiero ser clara. Cualquiera que participe en la intolerancia, el racismo o el discurso de odio, no lo considero un fan", añadía.

Actualmente, la ficción de Star Wars tiene una puntuación del 83% en Rotten Tomatoes según la crítica profesional. Sin embargo, el público solo le ha otorgado un 14%. Lo mismo ocurre en Metacritic, donde los críticos le han dado 67 puntos, mientras que el público le ha puesto una nota de 4 sobre 10, basadas en más de 1.500 reseñas, algo que muestra el impacto de este 'review bombing'.

La trama de The Acolyte tiene lugar unos 100 años antes del nacimiento de Anakin Skywalker y, por tanto, de los eventos relatados en las nueve películas de Star Wars. Sus ocho capítulos siguen la investigación de unos misteriosos asesinatos de maestros Jedi que alguién está perpetrando en la galaxia en una época en la que la Orden vive aún sus años de máximo esplendor y poder.

Amandla Stenberg, Dafne Keen, Lee Jung-jae, Manny Jacinto, Charlie Barnett, Jodie Turner-Smith, Rebecca Henderson, Dean-Charles Chapman, Joonas Suotamo y Carrie-Anne Moss forman en reparto principal de la nueva serie de Star Wars. El próximo episodio de la ficción llegará a Disney+ el próximo miércoles 10 de julio.