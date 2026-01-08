Sydney Sweeney emula el mítico desnudo de Marilyn Monroe

MADRID, 8 Ene. (CulturaOcio) -

Sydney Sweeney se ha lanzado a hacer una atrevida sesión fotográfica para homenajear a uno de los grandes mitos del cine: Marilyn Monroe. Lo ha hecho tras desmentir recientemente los rumores que afirmaban que se había sometido a cirugía plástica.

Sweeney ha compartido en su Instagram unas impactantes fotos donde saca a relucir su esplendoroso físico emulando a Monroe para la revista W. La primera de ellas muestra a la actriz y estrella de Euphoria luciendo su cabello dorado como el de la protagonista de filmes como Los caballeros las prefieren rubias o Con faldas y a lo loco, mientras tapa con sus brazos su cuerpo desnudo en un sofá.

En la segunda puede verse más en detalle la primera imagen, ya sin el logo de la revista ni el fondo que la acompaña, además de apreciarse su seductora mirada a cámara y el collar que lleva de Chopard Haute Joaillerie. La tercera muestra a Sweeney llevando un lujoso vestido blanco escotado que emula el vestido de Monroe en La tentación vive arriba.

Las siguientes muestran a la protagonista de La asistenta junto a sus compañeros de reparto, Amanda Seyfried y Brandon Sklenar, durante la alfombra roja de la película. Cabe recordar que la secuela de esta adaptación de la novela de Freida McFadden ya está en marcha, de nuevo con Paul Feig regresando a la silla del director y la propia Sweeney ejerciendo nuevamente como productora ejecutiva y, posiblemente, volviendo a protagonizar.

Esta sesión de fotos, con la que Sweeney rinde tributo a Monroe, llega poco después de que la actriz saliera a desmentir en una entrevista con Allure los rumores de que se había sometido a cirugía plástica. Es más, llegó a asegurar incluso que nunca se había hecho nada, ya que le dan un pánico tremendo las agujas.

"¿Tus pechos son reales?", le preguntaron cuando, en una ocasión, Vanity Fair sometió a Sweeney a la prueba del polígrafo junto a Seyfried. "Sí", respondió la intérprete. Tras su respuesta, los resultados concluyeron que decía la verdad.