Aimee Lou Wood carga contra Sydney Sweeney tras defender su anuncio tachado de racista

Aimee Lou Wood carga contra Sydney Sweeney por defender su polémico anuncio tachado de racista - CONTACTO

MADRID, 29 Nov. (CulturaOcio) -

La actriz Aimee Lou Wood ha dejado clara su opinión sobre las recientes declaraciones de Sydney Sweeney acerca de su polémica campaña publicitaria de la marca de vaqueros American Eagle. El anuncio, que fue acusado de incluir connotaciones racistas y defender la eugenesia, llegó a recibir el apoyo de Donald Trump, algo que Sweeney calificó como "surrealista". Poco después, Wood ha comentado un emoji de una cara vomitando en un vídeo de la entrevista a Sweeney.

"Hice un anuncio de vaqueros. La reacción fue sin duda una sorpresa, pero me encantan los vaqueros", aseguró Sweeney a GQ, afirmando que "solo era un anuncio de vaqueros". Respecto a que el presidente Trump y el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, hablaran sobre el anuncio, la actriz de Euphoria se limitó a apuntar que era "surrealista".

El fotógrafo Misan Harriman ha compartido vía Instagram un fragmento de la entrevista. "Suponiendo que no seas una supremacista blanca, al menos di lo horrorizada que te sentiste por cómo esta campaña fue amplificada y celebrada por racistas impenitentes que creen en la eugenesia", escribió en el post, añadiendo que el eslogan implicaba "superioridad genética".

Los usuarios no tardaron en percatarse del comentario que la actriz de Sex Education dejó en la publicación compartida por Harriman: un emoji de alguien vomitando. Aunque las actrices nunca han sido compañeras de reparto, sí que han aparecido en la misma serie, The White Lotus, pero en distintas temporadas.

Aimee Lou Wood commented a vomiting emoji on Sydney Sweeney’s interview about the American Eagle controversy pic.twitter.com/dcWx5p7xQe — 𝓕avs (@favspopculture) November 6, 2025

La polémica alrededor de la campaña surgió debido al eslogan de la misma, "Sydney Sweeney Has Great Jeans" (Sydney Sweeney tiene unos vaqueros estupendos), que hacía un juego de palabras con "jeans" (vaqueros) y "genes" (genes) en lo que algunos señalaron como un mensaje supremacista blanco que promovía la eugenesia, la teoría que defiende la mejora de la especie humana a través de la selección génetica de ciertos rasgos y la reproducción selectiva, y la supremacía de la raza aria.

La implicación de Trump en el debate, en todo caso, se debió en parte a que la actriz se registró como votante republicana. "¿Es republicana registrada? Oh. ¡Ahora me encanta su anuncio!", comentó el presidente, según recoge Deadline, apoyando además la campaña a través de Truth Social.