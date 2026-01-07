En marcha La asistenta 2 con Sydney Sweeney... ¿y Amanda Seyfried? - CONTACTO

MADRID, 7 Ene. (CulturaOcio) -

Tras el reciente estreno en cines de La asistenta, película basada en la novela superventas de Freida McFadden, ya está en marcha su secuela. La cinta tiene confirmado el retorno el regreso de Paul Feig como director y el de Sydney Sweeney como productora ejecutiva... y más que posiblemente de nuevo como protagonista.

Según ha confirmado Lionsgate en un comunicado, la secuela del thiriller erótico, que adaptará el segundo libro de la trilogía, El secreto de la asistenta, ya ha echado a andar con Sweeney de nuevo como productora ejecutiva. Así, todo apunta a que la estrella de Euphoria o Cualquiera menos tú encabezará el reparto de la cinta aunque las negociaciones aún están en marcha.

Respecto a Amanda Seyfried, que además de protagonizar la primera cinta junto a Sweeney también ejerció como productora ejecutiva, su personaje no aparece en el segundo libro. Sin embargo, según señala The Hollywood Reporter, cabe la posibilidad de que la intérprete regrese en la segunda entrega de la saga cinematográfica. Rebecca Sonnenshine, que ya se encargó de adaptar la primera entrega de La asistenta, volverá a ejercer como guionista.

Tras su estreno el pasado 1 de enero en cines, La asistenta ha recaudado, por el momento, casi 135 millones de dólares en taquilla a nivel global. Adam Fogelson, presidente de Lionsgate, aseguró en un comunicado que "tanto el éxito en taquilla como la avalancha de comentarios en redes sociales" confirman que el público "quiere saber qué pasa después".

"El secreto de la asistenta es otro libro tremendamente emocionante de la serie de Freida [McFadden] que ha cautivado a lectores de todo el mundo, y estamos deseando convertirlo en una experiencia cinematográfica igualmente emocionante y divertida", destaca Fogelson. A las dos primeras entregas literarias les sigue La asistenta te vigila, novela que completa la trilogía escrita por McFadden.

"Ha sido emocionante ver cómo el público de todo el mundo se ha enamorado de La asistenta y del increíble trabajo de nuestro talentoso reparto y equipo. Tenemos la suerte de que Freida McFadden ya haya ampliado la historia de Millie en el papel y de poder trabajar con Rebecca Sonnenshine y Lionsgate para llevar esta nueva historia al público", añade Feig.